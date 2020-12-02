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-
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-
Севилья
-
08 декабря
22:00
Барселона
-
Ювентус
-
08 декабря
22:00
Динамо Киев
-
Ференцварош
-
08 декабря
22:00
РБ Лейпциг
-
Манчестер Юнайтед
-
08 декабря
22:00
ПСЖ
-
Истанбул Башакшехир
-
08 декабря
22:00
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-
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-
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Аякс
-
Аталанта
-
09 декабря
19:55
Бавария
-
Локомотив Москва
-
09 декабря
22:00
РБ Зальцбург
-
Атлетико
-
09 декабря
22:00
Реал Мадрид
-
Боруссия М
-
09 декабря
22:00
Интер
-
Шахтер
-
09 декабря
22:00
Олимпиакос
-
Порту
-
09 декабря
22:00
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-
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-
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Ливерпуль — Аякс 1:0 Видео победного гола и обзор матча

02 декабря 2020

Ливерпуль — Аякс 1:0 Видео победного гола и обзор матча

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка пятого тура Лиги чемпионов УЕФА.

В рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов Ливерпуль принимал амстердамский Аякс. Исход поединка решил точный удар 19-летнего Кертиса Джонса во втором тайме.

Ливерпуль - Аякс 1:0
Гол: Джонс, 58

Ливерпуль: Келлехер — Н. Уильямс, Фабиньо, Матип, Робертсон — Джонс, Хендерсон, Вейналдум — Жота (Фирмино, 68), Салах (Р. Уильямс, 90), Мане

Аякс: Онана — Мазрауи (Хунтелаар, 86), Схюрс, Блинд (Мартинес, 86), Тальяфико — Альварес (Лабьяд, 69), Клаассен, Гравенберх — Антони, Тадич, Нерес (Траоре, 81)

Предупреждения: Вейналдум, Хендерсон, Мане — Схюрс, Блинд

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