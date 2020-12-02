Ливерпуль — Аякс 1:0 Видео победного гола и обзор матча

В рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов Ливерпуль принимал амстердамский Аякс. Исход поединка решил точный удар 19-летнего Кертиса Джонса во втором тайме.
Ливерпуль - Аякс 1:0
Гол: Джонс, 58
Ливерпуль: Келлехер — Н. Уильямс, Фабиньо, Матип, Робертсон — Джонс, Хендерсон, Вейналдум — Жота (Фирмино, 68), Салах (Р. Уильямс, 90), Мане
Аякс: Онана — Мазрауи (Хунтелаар, 86), Схюрс, Блинд (Мартинес, 86), Тальяфико — Альварес (Лабьяд, 69), Клаассен, Гравенберх — Антони, Тадич, Нерес (Траоре, 81)
Предупреждения: Вейналдум, Хендерсон, Мане — Схюрс, Блинд