лента новостей

10:13

Ливерпуль — Аякс 1:0 Видео победного гола и обзор матча

09:53

Витао: Шахтер будет делать все, чтобы пройти в 1/8 финала Лиги чемпионов

09:18

Атлетико — Бавария 1:1 Видео голов и обзор матча

09:05

​Шахтер может выиграть группу, а может остаться без евровесны: расклады перед финальным туром

08:20

Боруссия М — Интер 2:3 Видео голов и обзор матча

07:45

Симеоне: Мы вели игру без шансов для соперников. И все ради чего?

07:20

Аталанта — Мидтьюлланд 1:1 Видео голов и обзор матча

07:00

Шахтер — Реал. Наши оценки

06:40

Гасперини: Хорошо, что мы имеем небольшое преимущество перед Аяксом

06:20

Локомотив — РБ Зальцбург 1:3 Видео голов и обзор матча