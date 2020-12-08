Лига чемпионов. Группа F. Накануне

Football.ua представляет анонс матчей заключительного тура Лиги чемпионов.

Групповой раунд Лиги чемпионов первыми завершат команды группы F: Зенит примет Боруссию Д, а Брюгге и Лацио сразятся в Риме.

Турнирная таблица

Зенит — Боруссия Д

Вторник, 8 декабря, 19:55. Санкт-Петербург, Санкт-Петербург Стэдиум. Арбитр — Иштван Ковач (Румыния). Прямая трансляция на телеканале Футбол 3 и сервисе MEGOGO

По итогам группового турнира в квартете F неопровержимыми фактами являются то, что Боруссия Д уже гарантировала себе выход в плей-офф Лиги чемпионов, а Зенит его конкуренты заблаговременно опустили на дно турнирной таблицы.

Победа гарантирует Боруссии первое место, причем даже в случает поражения, если в параллельном матче выиграют гости, дортмундцы сохранят лидерство в квартете.

Столь комфортные условия для заключительного матча как нельзя кстати для команды Люсьена Фавра, поскольку лазарет гостей переполнен.

Положение в клубном рейтинге УЕФА

Зенит — 26;

Боруссия Д — 13.

Ориентировочные составы:

Зенит: Кержаков — Караваев, Прохин, Ракицкий, Сантос — Малком, Кузяев, Барриос, Дриусси — Дзюба, Азмун.

Боруссия Д: Бюрки — Пищек, Хуммельс, Загаду — Морей, Беллингем, Витсель, Шульц — Рейна, Санчо — Ройс.

Не сыграют: Ловрен — Холанд, Аканжи, Дилэйни, Шмельцер, Менье, Герреро, Рейнир.

прогноз 1:2

Лацио — Брюгге

Вторник, 8 декабря, 19:55. Рим, Стадио Олимпико. Арбитр — Джунейт Чакыр (Турция). Прямая трансляция на телеканале Футбол 2 и сервисе MEGOGO

Брюгге предоставляется последний шанс обменять гарантированное весеннее место в Лиге Европы на продолжение борьбы в Лиге чемпионов. Единственное и необходимое условие для этого — победа в Риме.

Лацио, опережающему конкурента на 2 очка, достаточно не проиграть, и именно об этом будут в первую очередь думать хозяева, а не о шансе финишировать в итоговой таблице выше Боруссии Д.

Наконец-то закончилась не совсем прозрачная эпопея с тестами Лацио на COVID-19, и теперь Симоне Индзаги, по крайней мере, точно знает, на кого он действительно может рассчитывать. И в этом списке нет Лулича, Патрика, Мурики и Прото. Вернулся в общую группу Стракоша, но пока не известно, готов ли он выходить в стартовом составе или только в запасе.

Положение в клубном рейтинге УЕФА

Лацио — 37;

Брюгге — 42.

Ориентировочные составы

Лацио: Рейна — Луис Фелипе, Худт, Ачерби — Марушич, Милинкович-Савич, Лукас Лейва, Луис Альберто, Фарес — Корреа, Иммобиле.

Брюгге: Миньоле — Мата, Дели, Коссуну, Соболь — Ритс — Ланг, Вормер, Ванакен, Диатта — Деннис.

Не сыграют: Лулич, Мурики, Прото, Патрик — Митрович.