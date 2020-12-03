​Брюгге — Зенит 3:0 Видео голов и обзор матча

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка пятого тура Лиги чемпионов УЕФА.

Брюгге принимал Зенит на своем поле в рамках поединка пятого тура группового этапа Лиги чемпионов и добился разгромной победы.

Хозяева открыли счет усилиями де Кетеларе, а уже в начале второго тайма Ванакен сделал счет 2:0. Ланг же подвел итог голом ближе к концу матча.



Брюгге — Зенит 3:0

Голы: де Кетеларе, 33, Ванакен, 58, Ланг, 73

Брюгге: Миньоле — Рикка, Мехеле, Коссуну, Мата (ван ден Кейбус, 90) — Ванакен (Соболь, 87), Баланта, де Кетеларе, Вормер (Схрейверс, 88) — Ланг (Окереке, 88), Деннис.

Зенит: Кержаков — Ракицкий (Круговой, 46), Дуглас Сантос, Прохин, Сутормин - Ерохин (Мостовой, 46), Барриос, Кузяев (Мусаев, 65) — Малком (Шамкин, 75), Азмун, Дриусси (Оздоев, 46).

Предупреждения: Сутормин, Прохин