Лига чемпионов. Группа Е. Накануне

Football.ua представляет анонс матчей заключительного тура Лиги чемпионов.

В шестом туре группового раунда Лиги чемпионов Челси примет Краснодар, а Севилья отправится в гости к Ренну. В группе Е сложилась уникальная ситуация — за тур до финиша все команды уже знают свои итоговые места.

Турнирная таблица

Челси — Краснодар

Вторник, 8 декабря, 22:00. Лондон, Стадион Стэмфорд Бридж. Арбитр — Павел Краловец (Чехия). Прямая трансляция на сервисе MEGOGO

Челси обеспечил себе первое место в группе по итогам турнира, а Краснодар продолжит выступления в Лиге Европы. Если не считать призовых, то у команд может быть мотивация лишь для того, чтобы на мажорной ноте завершить осеннюю часть Лиги чемпионов.

Особых потеря в составах команд нет, однако лишь тренерам решать, насколько боевыми окажутся составы их команд во вторник.

Положение в клубном рейтинге УЕФА

Челси — 14;

Краснодар — 43.

Ориентировочные составы

Челси: Кепа — Аспиликуэта, Кристенсен, Рюдигер, Эмерсон — Хаверц, Жоржиньо, Маунт — Хадсон-Одои, Абрахам, Пулишич.

Краснодар: Сафонов — Смольников, Мартынович, Кайо, Рамирес — Газинский, Вильена — Вандерсон, Кабелла, Клаесон — Берг.

Не сыграют: Зиех — Д.Стоцкий, Петров.

прогноз 3:1

Ренн — Севилья

Вторник, 8 декабря, 22:00. Ренн, стадион Руазон Парк. Арбитр — Бартош Франковски (Польша). Прямая трансляция на сервисе MEGOGO

Единственное отличие поединка в Ренне от параллельного матча группы в Лондоне лишь в том, что хозяева гарантировали себе последнее место, а Севилья — третье.

Для Ренна это последний матч в нынешнем евросезоне, поэтому хозяева постараются напоследок громко хлопнуть дверью.

Положение в клубном рейтинге УЕФА

Ренн — 71;

Севилья — 9.

Ориентировочные составы

Ренн: Сален — Траоре, Силва, Ньямси, Дальберт — Силики, Нзонзи, Мартен — Доку, Хуну, Террьер.

Севилья: Буну — Навас, Гомес, Карлос, Эскудеро — Гудель, Фернандо — Васкес, Родригес, Идрисси — Эн-Несири.

Не сыграют: Жюрасси, Ругани — Сусо, Вацлик.