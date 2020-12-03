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-
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-
08 декабря
22:00
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-
Ференцварош
-
08 декабря
22:00
РБ Лейпциг
-
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-
08 декабря
22:00
ПСЖ
-
Истанбул Башакшехир
-
08 декабря
22:00
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-
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Аякс
-
Аталанта
-
09 декабря
19:55
Бавария
-
Локомотив Москва
-
09 декабря
22:00
РБ Зальцбург
-
Атлетико
-
09 декабря
22:00
Реал Мадрид
-
Боруссия М
-
09 декабря
22:00
Интер
-
Шахтер
-
09 декабря
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-
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-
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Краснодар — Ренн 1:0 Видео гола и обзор матча

03 декабря 2020

Краснодар — Ренн 1:0 Видео гола и обзор матча

Французский клуб уступил в выездном матче.

В рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов Краснодар дома оказался сильнее французского Ренна (1:0).

Единственным голом отметился Маркус Берг на 71-й минуте игры.

Вашему вниманию видео гола и обзор встречи:

Краснодар — Ренн 1:0
Гол: Берг, 71

Краснодар: Сафонов — Смольников, Мартынович,  Кайо, Рамирес -  Кабелла, Вильена, Газинский (Камболов, 87), Классон, Вандерсон (Сулейманов, 65) — Берг (Ари, 90).

Ренн: Сален — Да Сильва, Траоре, Ньямси,Трюффер — Бурижу (Гбохо, 73), Леа (Гренье, 65), Камавинга (Те, 82), Нзонзи, Доку — Юну (Ньянг, 65).

Предупреждения: Рамирес, Вандерсон — Леа, Н`Зонзи

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