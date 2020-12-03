Краснодар — Ренн 1:0 Видео гола и обзор матча

В рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов Краснодар дома оказался сильнее французского Ренна (1:0).
Единственным голом отметился Маркус Берг на 71-й минуте игры.
Вашему вниманию видео гола и обзор встречи:
Краснодар — Ренн 1:0
Гол: Берг, 71
Краснодар: Сафонов — Смольников, Мартынович, Кайо, Рамирес - Кабелла, Вильена, Газинский (Камболов, 87), Классон, Вандерсон (Сулейманов, 65) — Берг (Ари, 90).
Ренн: Сален — Да Сильва, Траоре, Ньямси,Трюффер — Бурижу (Гбохо, 73), Леа (Гренье, 65), Камавинга (Те, 82), Нзонзи, Доку — Юну (Ньянг, 65).
Предупреждения: Рамирес, Вандерсон — Леа, Н`Зонзи