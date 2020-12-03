лента новостей

01:37

Краснодар — Ренн 1:0 Видео гола и обзор матча

01:25

Пирло: Доволен игрой, у нас был правильный психологический подход

01:07

Луческу: Допущенные ошибки стали фатальными, ребята не должны нарушать принципы игры

00:55

Бущан: Результат закономерен, но нужно и свои моменты реализовывать

00:31

Жиру — первый игрок Челси, оформивший покер в матче Лиги чемпионов

00:18

Гол в ворота Динамо Киев стал для Роналду юбилейным, 750-м в карьере

00:05

Брюгге не заметил Зенит

00:02

Барселона не оставила шансов Ференцварошу

23:54

Боруссия Д сыграла вничью с Лацио и вышла в плей-офф Лиги чемпионов

23:53

ПСЖ взял реванш у Манчестер Юнайтед