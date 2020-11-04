Лига чемпионов. Группа Е. Накануне

Football.ua представляет анонс матчей третьего тура Лиги чемпионов.

В группе Е в третьем туре группового раунда Лиги чемпионов лидирующие Челси и Севилья примут соответственно Ренн и Краснодар. И в случае побед хозяев почти наверняка можно будет говорить, что турнир в этой четверке разобьется на два "междусобойчика" – за первое-второе места и за путевку в Лигу Европы.

Турнирная таблица

Челси — Ренн

Среда, 4 ноября, 22:00. Лондон, стадион Стэмфорд Бридж. Арбитр — Феликс Цвайер (Германия). Прямая трансляция на сервисе MEGOGO

Несмотря на порцию критики, полученную за ничью против Севильи, Челси имеет хорошие шансы укрепить свои лидирующие (вместе с той же Севильей) позиции в группе.

Для этого нужно "всего лишь" обыграть Ренн, но не стоит забывать, что для французов это будет, возможно, последний шанс не выпасть из борьбы за продолжение пути в Лиге чемпионов.

В пользу хозяев может сыграть меньшее количество кадровых потерь, из которых серьезной можно считать разве что возможное отсутствие Пулишича. Ренн же потерял двух ключевых защитников, Камавингу и Ругани, зато оказалась не серьезной травма Бурижо, которого специалисты ждут в стартовом составе.

Положение в клубном рейтинге УЕФА

Челси — 16;

Ренн — 107.

Интересные факты

– Челси ни разу не встречался с Ренном в еврокубках.

– Против французских команд Челси провел 18 официальных поединков: 7 побед, 5 ничьих и 6 поражений,

– Ренн встречался с представителями Англии 4 раза: 2 победы и 2 поражения.

– Челси в 11-й раз играет в групповом раунде Лиги чемпионов.

– Для Ренна этот сезон дебютный в Лиге чемпионов.

Ориентировочные составы

Челси: Менди — Аспиликуэта, Тьяго Силва, Зума, Чилвелл — Маунт, Канте, Хаверц — Хадсон-Одои, Вернер, Зиех.

Ренн: Гомис — Траоре, Да Силва, Агуер, Дальберт — Бурижо, Нзонзи, Силики — Доку, Жирасси, Террье.

Не сыграют: Гилмор — Маусса, Камавинга, Таит, Ругани.

Под вопросом: Пулишич, Кепа (оба — Челси).

прогноз 3:1

Севилья — Краснодар

Среда, 4 ноября, 22:00. Севилья, стадион Рамон Санчес Писхуан. Арбитр — Феликс Брых (Германия). Прямая трансляция на сервисе MEGOGO

Пожалуй, вопрос о фаворите в этой паре не стоит, по крайней мере — в Испании. И можно не сомневаться, что Севилья во что бы то ни стало постарается не осложнять себе жизнь во второй половине группового турнира.

Положение в клубном рейтинге УЕФА

Севилья — 8;

Краснодар — 45.

Интересные факты

– Севилья и Краснодар встречались в групповом турнире Лиги Европы-2018/19 и обменялись домашними победами 3:0 и 2:1 соответственно.

– Севилья 16 раз играла с командами из страны своего нынешнего соперника: 7 побед, 4 ничьи и 5 поражений.

– Краснодар провел 10 матчей с представителями Испании: 2 победы, 1 ничья и 7 поражений.

– Севилья в шестой раз выступает в групповом турнире Лиги чемпионов.

– Краснодар дебютирует на этой стадии Лиги чемпионов.

– Севилья сохраняет свои ворота сухими в последних трех матчах Лиги чемпионов.

Ориентировочные составы

Севилья: Буну — Навас, Кунде, Диего Карлос, Акунья — Ракитич, Фернандо, Хордан — Окампос, де Йонг, Мунир.

Краснодар: Сафонов — Смольников, Мартынович, Кайо, Чернов — Газинский, Вильена — Ольссон, Уткин, Рамирес — Берг.

Не сыграют: Идрисси — Ари, Петров, Клаессон.

Под вопросом: Сусо, Серхи Гомес — Вандерсон.