Локомотив Москва
1
Бавария
2
27 октября
19:55
Шахтер
0
Интер
0
27 октября
19:55
Атлетико
3
РБ Зальцбург
2
27 октября
22:00
Боруссия М
2
Реал Мадрид
2
27 октября
22:00
Марсель
0
Манчестер Сити
3
27 октября
22:00
Порту
2
Олимпиакос
0
27 октября
22:00
Ливерпуль
2
Мидтьюлланд
0
27 октября
22:00
Аталанта
2
Аякс
2
27 октября
22:00
Краснодар
0
Челси
4
28 октября
19:55
Истанбул Башакшехир
0
ПСЖ
2
28 октября
19:55
Севилья
0
Ренн
0
28 октября
22:00
Брюгге
1
Лацио
1
28 октября
22:00
Боруссия Д
0
Зенит
0
28 октября
22:00
Ференцварош
0
Динамо Киев
2
28 октября
22:00
Ювентус
0
Барселона
1
28 октября
22:00
Манчестер Юнайтед
1
РБ Лейпциг
0
28 октября
22:00
Локомотив Москва
-
Атлетико
-
03 ноября
19:55
Шахтер
-
Боруссия М
-
03 ноября
19:55
РБ Зальцбург
-
Бавария
-
03 ноября
22:00
Реал Мадрид
-
Интер
-
03 ноября
22:00
Манчестер Сити
-
Олимпиакос
-
03 ноября
22:00
Порту
-
Марсель
-
03 ноября
22:00
Мидтьюлланд
-
Аякс
-
03 ноября
22:00
Аталанта
-
Ливерпуль
-
03 ноября
22:00
Зенит
-
Лацио
-
04 ноября
19:55
Истанбул Башакшехир
-
Манчестер Юнайтед
-
04 ноября
19:55
Челси
-
Ренн
-
04 ноября
22:00
Севилья
-
Краснодар
-
04 ноября
22:00
Брюгге
-
Боруссия Д
-
04 ноября
22:00
Ференцварош
-
Ювентус
-
04 ноября
22:00
Барселона
-
Динамо Киев
-
04 ноября
22:00
РБ Лейпциг
-
ПСЖ
-
04 ноября
22:00

Краснодар — Челси 0:4 Видео голов и обзор матча

28 октября 2020

Краснодар — Челси, getty images

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка Лиги чемпионов.

Краснодар принимал на своем поле Челси в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

Подопечные Фрэнка Лампарда не испытали особых проблем с соперником, отправив в его ворота четыре безответных мяча и добыв разгромную победу.

Смотрите видео голов и обзор матча Краснодар — Челси:

Краснодар — Челси 0:4
Голы: Хадсон-Одои, 37, Вернер (пен), 76, Зиех, 80, Пулишич, 90

Краснодар: Сафонов, Рамирес, Смольников, Чернов, Панталеао, Ольссон (Сперцян, 82), Уткин (Сулейманов, 74), Вильена, Газинский, Мартынович, Берг (Сабуа, 87).
Челси: Менди, Рюдигер, Зума, Чилуэлл (Эмерсон, 81), Аспиликуэта, Зиеш (Абрахам, 80), Жоржиньо (Канте, 71), Ковачич (Пулишич, 71), Хавертц, Хадсон-Одои (Маунт, 71), Вернер.
Предупреждения: Ольссон, Мартынович
Команды
 
 Rambler's Top100