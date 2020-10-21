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-
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-
27 октября
19:55
Атлетико
-
РБ Зальцбург
-
27 октября
22:00
Боруссия М
-
Реал Мадрид
-
27 октября
22:00
Марсель
-
Манчестер Сити
-
27 октября
22:00
Порту
-
Олимпиакос
-
27 октября
22:00
Аталанта
-
Аякс
-
27 октября
22:00
Ливерпуль
-
Мидтьюлланд
-
27 октября
22:00
Краснодар
-
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-
28 октября
19:55
Истанбул Башакшехир
-
ПСЖ
-
28 октября
19:55
Севилья
-
Ренн
-
28 октября
22:00
Брюгге
-
Лацио
-
28 октября
22:00
Боруссия Д
-
Зенит
-
28 октября
22:00
Ювентус
-
Барселона
-
28 октября
22:00
Ференцварош
-
Динамо Киев
-
28 октября
22:00
Манчестер Юнайтед
-
РБ Лейпциг
-
28 октября
22:00

Челси — Севилья 0:0 Обзор матча

21 октября 2020

Челси - Севилья, getty images

Вашему вниманию видеообзор поединка Лиги чемпионов.

В рамках поединка Лиги чемпионов в группе Е Челси в родных не стенах не сумел обыграть Севилью.

Отметим, что команды встретились между собой впервые в истории.

Челси — Севилья 0:0

Челси: Менди — Джеймс, Силва, Зума, Чилвелл — Канте, Жоржиньо (Ковачич, 65) — Маунт (Зийех, 62), Хаверц, Пулишич (Хадсон-Одои, 90+1) — Вернер (Абрахам, 90+1).

Севилья: Буну — Навас, Гомес (Хордан, 33), Диего Карлос, Акунья — Ракитич (Васкес, 80), Фернандо, Гудель — Сусо (Торрес, 58), Л. де Йонг (Эн-Несири, 80), Окампос.

Предупреждения: Жоржиньо, Маунт, Чилвелл — Хордан.

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