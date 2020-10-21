Челси — Севилья 0:0 Обзор матча

Вашему вниманию видеообзор поединка Лиги чемпионов.

В рамках поединка Лиги чемпионов в группе Е Челси в родных не стенах не сумел обыграть Севилью.

Отметим, что команды встретились между собой впервые в истории.

Челси — Севилья 0:0

Челси: Менди — Джеймс, Силва, Зума, Чилвелл — Канте, Жоржиньо (Ковачич, 65) — Маунт (Зийех, 62), Хаверц, Пулишич (Хадсон-Одои, 90+1) — Вернер (Абрахам, 90+1).

Севилья: Буну — Навас, Гомес (Хордан, 33), Диего Карлос, Акунья — Ракитич (Васкес, 80), Фернандо, Гудель — Сусо (Торрес, 58), Л. де Йонг (Эн-Несири, 80), Окампос.

Предупреждения: Жоржиньо, Маунт, Чилвелл — Хордан.