Севилья минимально одолела Ренн

Испанский клуб реализовал всего один момент, доминируя на протяжении всей игры.

Завершился поединок второго тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором Севилья принимала на своем поле Ренн.

Французская команда оборонялась на протяжении всей игры и лишь дважды пробила по воротам соперника. Севилья, в свою очередь, атаковала и доминировала, но из 22 попыток удалось реализовать только один момент.

Впрочем, единственного гола Люка де Йонга оказалось вполне достаточно, чтобы принесли испанскому клубу победный результат в матче с Ренном.

Севилья — Ренн 1:0

Гол: Люк де Йонг, 56

Севилья: Буну, Кунде, Навас, Диего Карлос, Акунья, Фернандо, Жордан (Гудель, 89), Оливер Торрес (Ракитич, 76), Окампос, Мунир (Васкес, 85), де Йонг (Эн-Несири, 85).

Ренн: Гомис, Траоре, Соппи (Далберт, 77), Ругани (Агерд, 17), Да Сильва, Бурижо (Леа Силики, 49), Мартен, Терье, Гренье (Дель Кастийо, 77), Доку, Гирасси.

Предупреждения: Торрес, Акунья — Леа Силики, Мартен, Да Сильва.