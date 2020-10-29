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-
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-
03 ноября
22:00
Порту
-
Марсель
-
03 ноября
22:00
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-
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-
04 ноября
22:00
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-
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-
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Севилья минимально одолела Ренн

29 октября 2020

Севилья - Ренн, Getty Images

Испанский клуб реализовал всего один момент, доминируя на протяжении всей игры.

Завершился поединок второго тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором Севилья принимала на своем поле Ренн.

Французская команда оборонялась на протяжении всей игры и лишь дважды пробила по воротам соперника. Севилья, в свою очередь, атаковала и доминировала, но из 22 попыток удалось реализовать только один момент.

Впрочем, единственного гола Люка де Йонга оказалось вполне достаточно, чтобы принесли испанскому клубу победный результат в матче с Ренном.

Севилья — Ренн 1:0
Гол: Люк де Йонг, 56

Севилья: Буну, Кунде, Навас, Диего Карлос, Акунья, Фернандо, Жордан (Гудель, 89), Оливер Торрес (Ракитич, 76), Окампос, Мунир (Васкес, 85), де Йонг (Эн-Несири, 85).
Ренн: Гомис, Траоре, Соппи (Далберт, 77), Ругани (Агерд, 17), Да Сильва, Бурижо (Леа Силики, 49), Мартен, Терье, Гренье (Дель Кастийо, 77), Доку, Гирасси.
Предупреждения: Торрес, Акунья — Леа Силики, Мартен, Да Сильва.
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