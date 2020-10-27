Аталанта — Аякс. Накануне

Football.ua представляет анонс матча второго тура группового раунда Лиги чемпионов.

Во втором туре группового раунда Лиги чемпионов в группе D Аталанта, разгромившая в первом туре Мидтьюлланн примет минимально уступивший Ливерпулю Аякс.

Аталанта — Аякс

Вторник, 27 октября, 22:00. Бергамо, Джевисс Стэдиум. Арбитр — Дамир Скомина (Словения). Прямая трансляция на телеканале Футбол 3 и сервисе MEGOGO

И Аталанта, и Аякс славятся своей приверженностью к атакующему футболу, поэтому можно надеяться на яркую и результативную игру. А вот предсказать победителя куда сложнее.

Несмотря на то, что Аталанта, казалось, набравшись опыта и неплохо укрепившись на трансферном рынке, должна выглядеть сильнее, команде Гасперини явно нужно время на "притирку" деталей командного механизма.

Именно это, вероятно, является причиной того, что бергамаски в нынешнем сезоне чередуют яркие победы с обилием забитых мячей с не менее громкими поражениями.

Впрочем, в Лиге чемпионов "богиня" стартовала идеально, и после первого тура занимает первое место в группе D (пусть и по дополнительным показателям).

В Аяксе также традиционно произошли серьезные кадровые изменения. Многие ведущие игроки, пополнив клубную казну, отправились покорять более сильные чемпионаты, а на их место пришли молодые таланты, имена которых еще не очень известны широкому кругу любителей футбола. Но, как показывает история Аякса, цена большинства из них скоро взлетит, и о них будут мечтать многие европейские гранды.

В отличие от состава, неизменной остается философия Аякса: команда стремится доминировать на поле и диктовать свою волю сопернику. Насколько это окажется выполнимым в противостоянии с таким же агрессивным оппонентом — покажет время.

Положение команд в клубном рейтинге УЕФА:

Аталанта — 48;

Аякс — 21.

Интересные факты

– Соперники ни разу не пересекались между собой в еврокубках.

– Аталанта впервые встретится с представителем Нидерландов в официальном матче.

– У Аякса богатая история встреч с итальянскими командами: 13 побед, 16 ничьих и 16 поражений.

Ориентировочные составы:

Аталанта: Спортьелло — Толой, Ромеро, Джимсити — Хатебур, Пашалич, Фройлер, Госенс — Гомес — Сапата, Муриэль.

Аякс: Онана — Мазрауи, Схюрс, Блинд, Тальяфико — Клаассен, Гравенберх, Мартинес — Промес, Тадич, Траоре.

Не сыграют: Кальдара, Де Роон, Пиччини — Кудус, Хунтелаар.

Слова

Джан Пьеро Гасперини, тренер Аталанты:

"Аякс — очень сильная и опытная команда, умеющая решать задачи при любых условиях. Лига чемпионов для Аякса не в новинку, но мы постараемся озадачить соперника. Забудьте уже про Сампдорию, в матче против Аякса вы увидите совсем другую Аталанту, потому что и соперник будет другой — умеющий и любящий атаковать".

Эрик тен Хаг, тренер Аякса:

"Все знают Аталанту как успешный проект, создававшийся три или четыре года. Сочетание грамотного выбора тактики и успешной селекции привело к созданию такой сильной и зрелищной команды. В противостоянии с Аталантой очень важно будет завладеть инициативой. Кто сможет диктовать свои условия — тот и добьется успеха".