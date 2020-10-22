Аякс — Ливерпуль 0:1 Видео гола и обзор матча

Ливерпуль минимально обыграл Аякс в поединке первого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Подопечные Юргена Клоппа добыли результат благодаря автоголу Николаса Тальяфико в первой половине игры.
Обзор матча:
Аякс — Ливерпуль 0:1
Гол: Тальяфико, 35 (в свои ворота)
Аякс: Онана — Мазрауи, Схюрс (Траоре, 84), Мартинес, Тальяфико — Гравенберх, Клаассен (Эккеленкамп, 74), Блинд (Хунтелар, 84) — Нерес (Лабьяд, 74), Кудус (Промес, 9), Тадич
Ливерпуль: Адриан — Александер-Арнольд, Гомес, Фабиньо, Робертсон — Милнер (Р. Уильямс, 90+2), Вейналдум, Джонс (Хендерсон, 46) — Салах (Шакири, 60), Фирмино (Жота, 59), Мане (Минамино, 60)
Предупреждения: Промес — Александер-Арнольд, Милнер