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-
27 октября
22:00
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-
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-
27 октября
22:00
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-
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-
27 октября
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-
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-
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Аякс — Ливерпуль 0:1 Видео гола и обзор матча

22 октября 2020

Аякс — Ливерпуль 0:1 Видео гола и обзор матча

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка.

Ливерпуль минимально обыграл Аякс в поединке первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Подопечные Юргена Клоппа добыли результат благодаря автоголу Николаса Тальяфико в первой половине игры.

Обзор матча:


Аякс — Ливерпуль 0:1
Гол: Тальяфико, 35 (в свои ворота)

Аякс: Онана — Мазрауи, Схюрс (Траоре, 84), Мартинес, Тальяфико — Гравенберх, Клаассен (Эккеленкамп, 74), Блинд (Хунтелар, 84) — Нерес (Лабьяд, 74), Кудус (Промес, 9), Тадич

Ливерпуль: Адриан — Александер-Арнольд, Гомес, Фабиньо, Робертсон — Милнер (Р. Уильямс, 90+2), Вейналдум, Джонс (Хендерсон, 46) — Салах (Шакири, 60), Фирмино (Жота, 59), Мане (Минамино, 60)

Предупреждения: Промес — Александер-Арнольд, Милнер 

 
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