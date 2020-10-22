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Аталанта разгромила Мидтьюлланд

22 октября 2020

Аталанта разгромила Мидтьюлланд

Бергамаски стартовали в Лиге чемпионов с уверенной победы над датским коллективом.

Завершился поединок первого тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором Мидтьюлланд принимал на своем поле Аталанту. 

Подопечные Джан Пьеро Гасперини не испытали проблем в противостоянии с датчанами и отправили в их ворота четыре безответных мяча. Финальный свисток зафиксировал разгромную победу Аталанты.

Мидтьюлланд — Аталанта 0:4

Голы: Сапата, 26, Гомес, 36, Муриэль, 42, Миранчук, 88
Мидтьюлланд: Хансен, Паулиньо Силва, Святченко, Андерссон, Шольц, Систо (Андерсон, 87), Мабил (Вибе, 76), Оньека (Краев, 87), Дрейер, Каюсте (Мадсен, 76), Каба (Эвандер, 60).
Аталанта: Спортьелло, Гозенс, Гимшити, Ромеро (Паломино, 86), Хатебур, Фройлер (Пессина, 80), де Рон, Гомес (Пашалич, 68), Толои, Сапата (Миранчук, 80), Муриэль (Иличич, 68).
Предупреждения: Систо — Ромеро.
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