Ливерпуль минимально обыграл Аякс

Football.ua вместе с партнером проекта Carlsberg подводит итог поединка первого тура Лиги чемпионов между Аяксом и Ливерпулем.

В одном из центральных матчей игрового дня в Лиге чемпионов встречались Аякс и Ливерпуль, испытывающий проблемы, связанные с отсутствием ряда травмированных игроков. Сразу же после стартового свистка хозяева завладели игровым и территориальным преимуществом, забрав мяч под свой контроль. Но все ограничивалось лишь его перекатыванием, до угрозы воротам Адриана дело не доходило. В завершении одной из затяжных атак сразу несколько игроков пытались пробить по воротам, но все их попытки были заблокированы.

"Аяксиды" продолжали много владеть мячом на чужой половине поля и могли забить после розыгрыша углового, но удар Мартинеса головой пришелся прямо в руки Адриану. Подопечные Юргена Клоппа время от времени перехватывали инициативу, но не создавали никакой остроты в последней трети поля. А вот хозяева могли забить усилиями Гравенберха, пробившего в касание после скидки Тадича, но его удару немного не хватило точности. Практически сразу же после этого мерсисайдцы, надолго забрали мяч под свой контроль, перебравшись на чужую половину поля.

Ливерпуль проводил атаку за атакой, но не мог вскрыть оборону соперника, оставляя Онана без серьезной работы. Хозяева же создали отличную возможность забить, но Промес умудрился пробить прямо в Адриана с нескольких метров. А через несколько минут гости неожиданно забили. Мане сместился в центр и нанес корявый удар, после чего Тальяфико не смог подстроиться под мяч, срезав его в свои ворота – 0:1.

После пропущенного гола подопечные тен Хага снова перебрались на чужую половину поля, намереваясь как можно скорее исправить ситуацию. Но вместо этого они могли пропустить во второй раз, но удар Салаха из выгодной позиции был накрыт. В концовке первого тайма у хозяев был еще один убойный момент. Тадич избежал попадания в офсайд и перебросил мяч через Адриана, после чего Фабиньо успел добежать до воротам, выбив мяч с линии. Уже в ответной атаке Схюрс едва не срезал мяч в свои ворота, но в этот раз для "аяксидов" все обошлось. Команды отправились на перерыв при минимальном преимуществе ливерпульцев.

Сразу же после перерыва Клопп выпустил на поле Хендерсона, который должен был добавить команде баланс в центре поля. Но сразу же после его появления мерсисайдцы едва не пропустили. Клаассен прицельно пробил с линии штрафной, после чего штанга приняла мяч на себя. В ответной атаке Фирмино оказался на газоне в штрафной площади в борьбе со Схюрсом, но главный арбитр не назначил пенальти. После этого подопечные Клоппа на некоторое время забрали мяч себе, но не создавали никакой остроты у чужих ворот.

Через некоторое время Аякс снова перехватил инициативу. Но вместо забитого гола хозяева могли пропустить после ошибки Онана на выходе, но, к его счастью, Фабиньо этим не воспользовался. Через несколько минут Промес мог забить в завершении классной контратаки, но Адриан справился с его ударом, переведя мяч на угловой. Клопп тут же неожиданно для многих снял тройку нападающих с игры, дав шанс ближайшим резервистам проявить себя. В отсутствие Салаха, Фирмино и Мане "аяксиды" полностью забрали мяч под свой контроль, намереваясь сравнять счет.

Подопечные тен Хага атаковали большими силами, перебравшись на чужую половину поля, но испытывали недостаток идеи и креатива, из-за чего опасных моментов не возникало. Гости время от времени проводили атаки, но и они не создавали опасных моментов. Ближе к окончанию встречи они полностью сосредоточились на удержании победного счет. Аякс же отчаянно пытался спастись, выпустив дополнительных нападающих вместо оборонительных игроков. Однако они не помогли команде забить. Финальный штурм амстердамцам не удался, как не удалось и избежать поражения. Как итог, Ливерпуль стартовал в новом розыгрыше Лиги чемпионов с минимальной победы, обыграв серьезного соперника и без некоторых лидеров команды.

Во втором туре Аякс отправится в гости к Аталанте, а Ливерпуль примет Мидтьюлланд.

Аякс — Ливерпуль 0:1

Гол: Тальяфико, 35 (в свои ворота)

Аякс: Онана — Мазрауи, Схюрс (Траоре, 84), Мартинес, Тальяфико — Гравенберх, Клаассен (Эккеленкамп, 74), Блинд (Хунтелар, 84) — Нерес (Лабьяд, 74), Кудус (Промес, 9), Тадич

Ливерпуль: Адриан — Александер-Арнольд, Гомес, Фабиньо, Робертсон — Милнер (Р. Уильямс, 90+2), Вейналдум, Джонс (Хендерсон, 46) — Салах (Шакири, 60), Фирмино (Жота, 59), Мане (Минамино, 60)

Предупреждения: Промес — Александер-Арнольд, Милнер