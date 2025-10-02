Гау: Перемога Ньюкасла над Юніоном стане серйозним поштовхом

Тренер задоволений результативною грою та надійною обороною команди.

Головний тренер Ньюкасла Едді Хау прокоментував перемогу своєї команди над Юніон Сент-Жилуаз у Лізі Європи з рахунком 4:0.

"Це була чудова гра від Ньюкасла. Моя команда показала, що ми знову можемо забивати. І я дуже задоволений, що нам вдалося зберегти свої ворота сухими", – зазначив наставник.

Фахівець підкреслив, що його підопічні впевнено контролювали перебіг поєдинку: "Ми контролювали хід матчу, і це велике психологічне підсилення для нас".

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Юніон Сент-Жилуаз — Ньюкасл Юнайтед у рамках 2-го туру Ліги чемпіонів УЄФА-2025/26.