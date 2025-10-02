Ямаль став новим рекордсменом Ліги чемпіонів

Юний гравець Барселони перевершив досягнення Воррена Заїр-Емері.

18-річний вінгер Барселони Ламін Ямаль увійшов в історію Ліги чемпіонів. Він став гравцем з найбільшою кількістю матчів у турнірі до досягнення 19-річного віку.

На рахунку іспанця вже 24 поєдинки в головному єврокубку. Попереднім рекордсменом був футболіст ПСЖ Воррен Заїр-Емері, однак тепер саме Ямаль утримує це звання.

Варто зазначити, що він може ще значно збільшити свій показник, адже 19 років нападнику виповниться лише в липні.

