Аталанта
2
Брюгге
1
30 вересня
19:45
Кайрат
0
Реал Мадрид
5
30 вересня
19:45
Інтер
3
Славія Прага
0
30 вересня
22:00
Атлетіко Мадрид
5
Айнтрахт Франкфурт
1
30 вересня
22:00
Пафос
1
Баварія
5
30 вересня
22:00
Челсі
1
Бенфіка
0
30 вересня
22:00
Галатасарай
1
Ліверпуль
0
30 вересня
22:00
Буде/Глімт
2
Тоттенгем
2
30 вересня
22:00
Марсель
4
Аякс
0
30 вересня
22:00
Карабах
2
Копенгаген
0
01 жовтня
19:45
Юніон Сент-Жилуаз
0
Ньюкасл Юнайтед
4
01 жовтня
19:45
Барселона
1
ПСЖ
2
01 жовтня
22:00
Монако
2
Манчестер Сіті
2
01 жовтня
22:00
Вільярреал
2
Ювентус
2
01 жовтня
22:00
Баєр Леверкузен
1
ПСВ
1
01 жовтня
22:00
Боруссія Дортмунд
4
Атлетік Більбао
1
01 жовтня
22:00
Арсенал
2
Олімпіакос
0
01 жовтня
22:00
Наполі
2
Спортінг Лісабон
1
01 жовтня
22:00
Кайрат
-
Пафос
-
21 жовтня
19:45
Барселона
-
Олімпіакос
-
21 жовтня
19:45
Арсенал
-
Атлетіко Мадрид
-
21 жовтня
22:00
Копенгаген
-
Боруссія Дортмунд
-
21 жовтня
22:00
Юніон Сент-Жилуаз
-
Інтер
-
21 жовтня
22:00
Ньюкасл Юнайтед
-
Бенфіка
-
21 жовтня
22:00
Вільярреал
-
Манчестер Сіті
-
21 жовтня
22:00
Баєр Леверкузен
-
ПСЖ
-
21 жовтня
22:00
ПСВ
-
Наполі
-
21 жовтня
22:00
Галатасарай
-
Буде/Глімт
-
22 жовтня
19:45
Атлетік Більбао
-
Карабах
-
22 жовтня
19:45
Баварія
-
Брюгге
-
22 жовтня
22:00
Айнтрахт Франкфурт
-
Ліверпуль
-
22 жовтня
22:00
Монако
-
Тоттенгем
-
22 жовтня
22:00
Аталанта
-
Славія Прага
-
22 жовтня
22:00
Спортінг Лісабон
-
Марсель
-
22 жовтня
22:00
Реал Мадрид
-
Ювентус
-
22 жовтня
22:00
Челсі
-
Аякс
-
22 жовтня
22:00

Тудор: Не можна так втрачати перемогу на останніх секундах

02 жовтня 2025

Ігор Тудор, getty images

Хорват незадоволений втратою очок на Естадіо Ель Мадрігаль.

Головний тренер туринського Ювентуса Ігор Тудор прокоментував нічийний результат в матчі другого туру загального етапу Ліги чемпіонів з іспанським Вільярреалем (2:2). Цитує хорватського фахівця TuttoMercatoWeb.

"Шкода, але це частина футболу. Не можна так втрачати перемогу на останніх секундах після кутового. Ми приймаємо цей заліковий бал і рухаємося далі.

Ми зробили все, що могли, допустивши пару помилок в певних епізодах гри. Але шкода, що ми пропустили на останніх секундах.

Багато невдалих рішень біля воріт суперника. Ми старанно працювали і добре підготувалися, але потім виникли деякі складнощі. Занадто багато метушні і нервозності, занадто багато неточних простих пасів. Було б чудово провести 90 хвилин на високому рівні, але це непросто, тому що у нас є свої слабкі місця", – заявив Тудор.

Після двох зіграних турів Ювентус набрав два пункти.

Джерело: Tutto Mercato

