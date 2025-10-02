Тудор: Не можна так втрачати перемогу на останніх секундах

Хорват незадоволений втратою очок на Естадіо Ель Мадрігаль.

Головний тренер туринського Ювентуса Ігор Тудор прокоментував нічийний результат в матчі другого туру загального етапу Ліги чемпіонів з іспанським Вільярреалем (2:2). Цитує хорватського фахівця TuttoMercatoWeb.

"Шкода, але це частина футболу. Не можна так втрачати перемогу на останніх секундах після кутового. Ми приймаємо цей заліковий бал і рухаємося далі.

Ми зробили все, що могли, допустивши пару помилок в певних епізодах гри. Але шкода, що ми пропустили на останніх секундах.

Багато невдалих рішень біля воріт суперника. Ми старанно працювали і добре підготувалися, але потім виникли деякі складнощі. Занадто багато метушні і нервозності, занадто багато неточних простих пасів. Було б чудово провести 90 хвилин на високому рівні, але це непросто, тому що у нас є свої слабкі місця", – заявив Тудор.

Після двох зіграних турів Ювентус набрав два пункти.