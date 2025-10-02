Мбаппе — найкращий гравець другого туру основного етапу Ліги чемпіонів

26-річний француз оформив хет-трик у матчі проти Кайрата.

Нападника мадридського Реала Кіліана Мбаппе було визнано найкращим гравцем за підсумками другого туру основного етапу Ліги чемпіонів. Про це повідомляє прес-служба УЄФА.

У другому турі Реал розгромив Кайрат (5:0), у 26-річний француз оформив хет-трик.

У боротьбі за нагороду Кіліан випередив Ерлінга Голанда з Манчестер Сіті, Расмуса Гойлунна з Наполі та Єнса Геуге з Тоттенгема.

Нинішнього сезону Мбаппе провів дев'ять матчів, у яких забив 13 голів та віддав одну гольову передачу.

Раніше повідомлялося, що Мбаппе обійшов Шевченка за голами в Лізі чемпіонів.