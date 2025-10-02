Ноєр вийшов на третє місце в рейтингу гравців з найбільшою кількістю перемог в Лізі чемпіонів

Ще одне досягнення для німецького воротаря Баварії.

Мюнхенська Баварія у матчі другого туру основного етапу Ліги чемпіонів розгромила Пафос (5:1).

У цьому матчі взяв участь воротар німецького клубу Мануель Ноєр, для якого це була 101 перемога у матчах головного єврокубкового турніру.

Таким чином, 39-річний німець вийшов на третє місце у рейтингу гравців із найбільшою кількістю перемог у турнірі, випередивши Ікера Касільяса за додатковим показником. На момент цієї позначки Мануель відіграв 152 матчі, а Касільяс мав 177 зустрічей.

Рейтинг очолює Кріштіану Роналду – 115 перемог у 183 матчах, а друге місце у Томаса Мюллера – 110 перемог у 160 іграх.

