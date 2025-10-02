Аталанта
2
Брюгге
1
30 вересня
19:45
Кайрат
0
Реал Мадрид
5
30 вересня
19:45
Інтер
3
Славія Прага
0
30 вересня
22:00
Атлетіко Мадрид
5
Айнтрахт Франкфурт
1
30 вересня
22:00
Пафос
1
Баварія
5
30 вересня
22:00
Челсі
1
Бенфіка
0
30 вересня
22:00
Галатасарай
1
Ліверпуль
0
30 вересня
22:00
Буде/Глімт
2
Тоттенгем
2
30 вересня
22:00
Марсель
4
Аякс
0
30 вересня
22:00
Карабах
2
Копенгаген
0
01 жовтня
19:45
Юніон Сент-Жилуаз
0
Ньюкасл Юнайтед
4
01 жовтня
19:45
Барселона
1
ПСЖ
2
01 жовтня
22:00
Монако
2
Манчестер Сіті
2
01 жовтня
22:00
Вільярреал
2
Ювентус
2
01 жовтня
22:00
Баєр Леверкузен
1
ПСВ
1
01 жовтня
22:00
Боруссія Дортмунд
4
Атлетік Більбао
1
01 жовтня
22:00
Арсенал
2
Олімпіакос
0
01 жовтня
22:00
Наполі
2
Спортінг Лісабон
1
01 жовтня
22:00
Кайрат
-
Пафос
-
21 жовтня
19:45
Барселона
-
Олімпіакос
-
21 жовтня
19:45
Арсенал
-
Атлетіко Мадрид
-
21 жовтня
22:00
Копенгаген
-
Боруссія Дортмунд
-
21 жовтня
22:00
Юніон Сент-Жилуаз
-
Інтер
-
21 жовтня
22:00
Ньюкасл Юнайтед
-
Бенфіка
-
21 жовтня
22:00
Вільярреал
-
Манчестер Сіті
-
21 жовтня
22:00
Баєр Леверкузен
-
ПСЖ
-
21 жовтня
22:00
ПСВ
-
Наполі
-
21 жовтня
22:00
Галатасарай
-
Буде/Глімт
-
22 жовтня
19:45
Атлетік Більбао
-
Карабах
-
22 жовтня
19:45
Баварія
-
Брюгге
-
22 жовтня
22:00
Айнтрахт Франкфурт
-
Ліверпуль
-
22 жовтня
22:00
Монако
-
Тоттенгем
-
22 жовтня
22:00
Аталанта
-
Славія Прага
-
22 жовтня
22:00
Спортінг Лісабон
-
Марсель
-
22 жовтня
22:00
Реал Мадрид
-
Ювентус
-
22 жовтня
22:00
Челсі
-
Аякс
-
22 жовтня
22:00

Гюттер — після нічиї з Ман Сіті: Я можу щиро привітати свою команду

02 жовтня 2025

Аді Гюттер, getty images

Австрієць задоволений нічийним результатом.

Головний тренер французького Монако Адольф Гюттер висловився після матчу з Манчестер Сіті (2:2) в рамках другого туру загального етапу Ліги чемпіонів. Цитує австрійського фахівця L’Equipe.

"Від щирого серця вітаю кожного з моїх гравців. Ми не дорахувалися 6-7 футболістів на цей матч, причому деяких дуже хороших, тому я можу щиро привітати свою команду.

Думаю, ми заслужили цю нічию, тому що не здавалися. Гравці вклали в гру всю душу – це викликає у мене гордість.

Зазвичай ми намагаємося пресингувати на половині поля суперника, але проти Манчестер Сіті це було неможливо.

Суперник двічі влучив у поперечину. Нам пощастило, але це футбол, іноді це потрібно. Думаю, що ми заслужили цей важливий один пункт", – сказав Гюттер.

Раніше Пеп Гвардіола прокоментував результат матчу з Монако.

команди
статті на тему:
Ерлінг Голанд, Getty Images 02 жовтня 2025 Голанд: Я розлючений