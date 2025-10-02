Гюттер — після нічиї з Ман Сіті: Я можу щиро привітати свою команду

Австрієць задоволений нічийним результатом.

Головний тренер французького Монако Адольф Гюттер висловився після матчу з Манчестер Сіті (2:2) в рамках другого туру загального етапу Ліги чемпіонів. Цитує австрійського фахівця L’Equipe.

"Від щирого серця вітаю кожного з моїх гравців. Ми не дорахувалися 6-7 футболістів на цей матч, причому деяких дуже хороших, тому я можу щиро привітати свою команду.

Думаю, ми заслужили цю нічию, тому що не здавалися. Гравці вклали в гру всю душу – це викликає у мене гордість.

Зазвичай ми намагаємося пресингувати на половині поля суперника, але проти Манчестер Сіті це було неможливо.

Суперник двічі влучив у поперечину. Нам пощастило, але це футбол, іноді це потрібно. Думаю, що ми заслужили цей важливий один пункт", – сказав Гюттер.

