Карабах — Копенгаген 2:0 Відео голів та огляд матчу 01.10.2025

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги чемпіонів УЄФА, що відбувся 1 жовтня 2025 року.

Азербайджанський Карабах у матчі другого туру Ліги чемпіонів УЄФА переграв данський Копенгаген на власному полі (2:0).

Колектив Губрана Гурбанова продовжив тішити власних уболівальників звитягами в дебютному виступі на такому рівні. Цього разу постраждав данський чемпіон, який отримав перший гол у власні ворота посеред стартової половини зустрічі, нічого не зміг запропонувати у відповідь після цього, і зрештою пропустив удруге наприкінці гри.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Карабах — Копенгаген у рамках 2-го туру Ліги чемпіонів УЄФА-2025/26:

Карабах — Копенгаген 2:0

Голи: Зубір, 28, Аддай, 83

Карабах: Кохальскі — Сілва, Мустафазаде, Медіна, Джафаркулієв (Крісо, 90) — Боржес, Бікальйо — Кащук (Аддай, 70), Андраде (Байрамов, 78), Зубір (Курбанлі, 90) — Дуран (Ахундзаде, 78)

Копенгаген: Котарські — Уескас (Заге, 15), Перейра, Хацидіакос (Ашурі, 69), Лопес — Ларссон, Лерагер, Ділейні (Еміл Мадсен, 78), Роберт (Судзукі, 46) — Мукоко (Классон, 46), Ельюнуссі

Попередження: Сілва, Байрамов — Лопес