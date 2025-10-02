Аталанта
2
Брюгге
1
30 вересня
19:45
Кайрат
0
Реал Мадрид
5
30 вересня
19:45
Інтер
3
Славія Прага
0
30 вересня
22:00
Атлетіко Мадрид
5
Айнтрахт Франкфурт
1
30 вересня
22:00
Пафос
1
Баварія
5
30 вересня
22:00
Челсі
1
Бенфіка
0
30 вересня
22:00
Галатасарай
1
Ліверпуль
0
30 вересня
22:00
Буде/Глімт
2
Тоттенгем
2
30 вересня
22:00
Марсель
4
Аякс
0
30 вересня
22:00
Карабах
2
Копенгаген
0
01 жовтня
19:45
Юніон Сент-Жилуаз
0
Ньюкасл Юнайтед
4
01 жовтня
19:45
Барселона
1
ПСЖ
2
01 жовтня
22:00
Монако
2
Манчестер Сіті
2
01 жовтня
22:00
Вільярреал
2
Ювентус
2
01 жовтня
22:00
Баєр Леверкузен
1
ПСВ
1
01 жовтня
22:00
Боруссія Дортмунд
4
Атлетік Більбао
1
01 жовтня
22:00
Арсенал
2
Олімпіакос
0
01 жовтня
22:00
Наполі
2
Спортінг Лісабон
1
01 жовтня
22:00
Кайрат
-
Пафос
-
21 жовтня
19:45
Барселона
-
Олімпіакос
-
21 жовтня
19:45
Арсенал
-
Атлетіко Мадрид
-
21 жовтня
22:00
Копенгаген
-
Боруссія Дортмунд
-
21 жовтня
22:00
Юніон Сент-Жилуаз
-
Інтер
-
21 жовтня
22:00
Ньюкасл Юнайтед
-
Бенфіка
-
21 жовтня
22:00
Вільярреал
-
Манчестер Сіті
-
21 жовтня
22:00
Баєр Леверкузен
-
ПСЖ
-
21 жовтня
22:00
ПСВ
-
Наполі
-
21 жовтня
22:00
Галатасарай
-
Буде/Глімт
-
22 жовтня
19:45
Атлетік Більбао
-
Карабах
-
22 жовтня
19:45
Баварія
-
Брюгге
-
22 жовтня
22:00
Айнтрахт Франкфурт
-
Ліверпуль
-
22 жовтня
22:00
Монако
-
Тоттенгем
-
22 жовтня
22:00
Аталанта
-
Славія Прага
-
22 жовтня
22:00
Спортінг Лісабон
-
Марсель
-
22 жовтня
22:00
Реал Мадрид
-
Ювентус
-
22 жовтня
22:00
Челсі
-
Аякс
-
22 жовтня
22:00

Конте: Поразка в Мілані додала нам рішучості та зосередженості, які ми проявили зі Спортінгом

02 жовтня 2025

Антоніо Конте, getty images

Вплив Мілана на перемогу Наполі у ЛЧ.

Головний тренер італійського Наполі Антоніо Конте висловився після перемоги над лісабонським Спортінгом (2:1) в матчі другого туру загального етапу Ліги чемпіонів. Його слова наводить сайт Джанлуки Ді Марціо.

"Ми грали проти дуже сильної команди. Спортінг виграє чемпіонат Португалії три роки поспіль. Це міцна команда, і ми добре впоралися, тому що грали, як єдина команда, незважаючи на надзвичайну ситуацію. У порівнянні з минулим сезоном лінія оборони повністю змінилася, в тому числі воротарська позиція, тому що зі Спортінгом грав Мілінкович-Савич.

Всі гравці, які вийшли на заміну – Нерес, Ланг, Гілмор, Олівейра, Лукка – показали хорошу гру. 

Прикро, що ми пропустили два голи в матчі з Міланом, але що ще ми могли зробити? Поразка в Мілані додала нам драйву, рішучості та зосередженості, які ми проявили зі Спортінгом. Якби ми не були єдиною командою, цей матч був би дуже важким.

Де Брюйне провів десять років у Манчестер Сіті, граючи на найвищому рівні. Я завжди прошу про ентузіазм і цілеспрямованість, які в поєднанні з якістю дозволяють нам піднімати планку. 

Перш за все я хочу перемагати та бачити рішучість і зосередженість як в обороні, так і в атаці, щоб команда працювала злагоджено, і ніхто не вимикався з гри", — заявив Конте.

Раніше Кевін Де Брюйне заявив, що не має претензій до Антоніо Конте.

Джерело: Джанлука Ді Марціо / Gianluca Di Marzio

команди