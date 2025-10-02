Конте: Поразка в Мілані додала нам рішучості та зосередженості, які ми проявили зі Спортінгом

Вплив Мілана на перемогу Наполі у ЛЧ.

Головний тренер італійського Наполі Антоніо Конте висловився після перемоги над лісабонським Спортінгом (2:1) в матчі другого туру загального етапу Ліги чемпіонів. Його слова наводить сайт Джанлуки Ді Марціо.

"Ми грали проти дуже сильної команди. Спортінг виграє чемпіонат Португалії три роки поспіль. Це міцна команда, і ми добре впоралися, тому що грали, як єдина команда, незважаючи на надзвичайну ситуацію. У порівнянні з минулим сезоном лінія оборони повністю змінилася, в тому числі воротарська позиція, тому що зі Спортінгом грав Мілінкович-Савич.

Всі гравці, які вийшли на заміну – Нерес, Ланг, Гілмор, Олівейра, Лукка – показали хорошу гру.

Прикро, що ми пропустили два голи в матчі з Міланом, але що ще ми могли зробити? Поразка в Мілані додала нам драйву, рішучості та зосередженості, які ми проявили зі Спортінгом. Якби ми не були єдиною командою, цей матч був би дуже важким.

Де Брюйне провів десять років у Манчестер Сіті, граючи на найвищому рівні. Я завжди прошу про ентузіазм і цілеспрямованість, які в поєднанні з якістю дозволяють нам піднімати планку.

Перш за все я хочу перемагати та бачити рішучість і зосередженість як в обороні, так і в атаці, щоб команда працювала злагоджено, і ніхто не вимикався з гри", — заявив Конте.

Раніше Кевін Де Брюйне заявив, що не має претензій до Антоніо Конте.