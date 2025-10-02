Мбаппе, Голанд і ще двоє футболістів позмагаються за звання гравця тижня в Лізі чемпіонів

УЄФА визначив чотирьох претендентів на нагороду.

УЄФА оголосило чотирьох кандидатів на звання найкращого гравця другого туру групового етапу Ліги чемпіонів.

Серед номінантів — Кіліан Мбаппе (Реал Мадрид), Ерлінг Голанд (Манчестер Сіті), Єнс Гауге (Буде/Глімт) і Расмус Гойлунн (Наполі).

Мбаппе оформив хет-трик у матчі проти Кайрата (5:0), Голанд забив два голи Монако (2:2), Гауге та Гойлунн відзначилися дублями у воротах Тоттенгема (2:2) і ліссабонського Спортінга (2:1) відповідно.

Матчі третього туру відбудуться 21 і 22 жовтня. Наразі лідирують у таблиці Баварія, Реал, ПСЖ, Інтер, Арсенал і Карабах, усі з шістьма очками.