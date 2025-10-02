Аталанта
2
Брюгге
1
30 вересня
19:45
Кайрат
0
Реал Мадрид
5
30 вересня
19:45
Інтер
3
Славія Прага
0
30 вересня
22:00
Атлетіко Мадрид
5
Айнтрахт Франкфурт
1
30 вересня
22:00
Пафос
1
Баварія
5
30 вересня
22:00
Челсі
1
Бенфіка
0
30 вересня
22:00
Галатасарай
1
Ліверпуль
0
30 вересня
22:00
Буде/Глімт
2
Тоттенгем
2
30 вересня
22:00
Марсель
4
Аякс
0
30 вересня
22:00
Карабах
2
Копенгаген
0
01 жовтня
19:45
Юніон Сент-Жилуаз
0
Ньюкасл Юнайтед
4
01 жовтня
19:45
Барселона
1
ПСЖ
2
01 жовтня
22:00
Монако
2
Манчестер Сіті
2
01 жовтня
22:00
Вільярреал
2
Ювентус
2
01 жовтня
22:00
Баєр Леверкузен
1
ПСВ
1
01 жовтня
22:00
Боруссія Дортмунд
4
Атлетік Більбао
1
01 жовтня
22:00
Арсенал
2
Олімпіакос
0
01 жовтня
22:00
Наполі
2
Спортінг Лісабон
1
01 жовтня
22:00
Кайрат
-
Пафос
-
21 жовтня
19:45
Барселона
-
Олімпіакос
-
21 жовтня
19:45
Арсенал
-
Атлетіко Мадрид
-
21 жовтня
22:00
Копенгаген
-
Боруссія Дортмунд
-
21 жовтня
22:00
Юніон Сент-Жилуаз
-
Інтер
-
21 жовтня
22:00
Ньюкасл Юнайтед
-
Бенфіка
-
21 жовтня
22:00
Вільярреал
-
Манчестер Сіті
-
21 жовтня
22:00
Баєр Леверкузен
-
ПСЖ
-
21 жовтня
22:00
ПСВ
-
Наполі
-
21 жовтня
22:00
Галатасарай
-
Буде/Глімт
-
22 жовтня
19:45
Атлетік Більбао
-
Карабах
-
22 жовтня
19:45
Баварія
-
Брюгге
-
22 жовтня
22:00
Айнтрахт Франкфурт
-
Ліверпуль
-
22 жовтня
22:00
Монако
-
Тоттенгем
-
22 жовтня
22:00
Аталанта
-
Славія Прага
-
22 жовтня
22:00
Спортінг Лісабон
-
Марсель
-
22 жовтня
22:00
Реал Мадрид
-
Ювентус
-
22 жовтня
22:00
Челсі
-
Аякс
-
22 жовтня
22:00

Мбаппе, Гойлунн та Гатті потрапили до символічної команди тижня Ліги чемпіонів

02 жовтня 2025

Кіліан Мбаппе, Getty Images

У збірній 11 представників різних клубів.

УЄФА на своєму офіційному сайті оголосив символічну збірну Ліги чемпіонів за підсумками другого туру основного етапу турніру.

У збірну тижня потрапило 11 представників різних клубів, що трапилося вдруге поспіль.

Символічна збірна туру:Угурджан Чакир (Галатасарай) — Нуну Мендеш (ПСЖ), Ерік Даєр (Монако), Федеріко Гатті (Ювентус), Дензел Думфріс (Інтер) — Єнс Гауге (Буде-Глімт), Марсель Забітцер (Боруссія Д), Мартін Едегор (Арсенал), Ніколя Пепе (Вільярреал) — Расмус Гойлунн (Наполі), Кіліан Мбаппе (Реал).

Нагадаємо, найкращим гравцем тижня Ліги чемпіонів було визнано нападника Реала Кіліана Мбаппе.

Джерело: Офіційний сайт УЄФА

команди
статті на тему:
Трофей Лиги чемпионов, фото Getty Images 02 жовтня 2025 Ліга чемпіонів-2025/26: розклад та результати матчів
Кіліан Мбаппе, Getty Images 01 жовтня 2025 Мбаппе обійшов Шевченка за голами в Лізі чемпіонів
Віктор Осімген, Getty Images 01 жовтня 2025 Осімген став найкращим нігерійським бомбардиром в історії Ліги чемпіонів
Ямаль став новим рекордсменом Ліги чемпіонів 02 жовтня 2025 Ямаль став новим рекордсменом Ліги чемпіонів