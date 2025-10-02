Стрічка новин

19:47

Мбаппе, Гойлунн та Гатті потрапили до символічної команди тижня Ліги чемпіонів

19:19

Барселона встановила клубний рекорд після матчу з ПСЖ

19:09

Ямаль став новим рекордсменом Ліги чемпіонів

18:59

Гау: Перемога Ньюкасла над Юніоном стане серйозним поштовхом

18:18

Мбаппе — найкращий гравець другого туру основного етапу Ліги чемпіонів

14:47

Конте: Поразка в Мілані додала нам рішучості та зосередженості, які ми проявили зі Спортінгом

14:23

Тудор: Не можна так втрачати перемогу на останніх секундах

13:54

Гюттер — після нічиї з Ман Сіті: Я можу щиро привітати свою команду

13:20

Карабах — Копенгаген 2:0 Відео голів та огляд матчу 01.10.2025

13:15

Мбаппе, Голанд і ще двоє футболістів позмагаються за звання гравця тижня в Лізі чемпіонів