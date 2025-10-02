Мбаппе, Гойлунн та Гатті потрапили до символічної команди тижня Ліги чемпіонів

УЄФА на своєму офіційному сайті оголосив символічну збірну Ліги чемпіонів за підсумками другого туру основного етапу турніру.
У збірну тижня потрапило 11 представників різних клубів, що трапилося вдруге поспіль.
Символічна збірна туру:Угурджан Чакир (Галатасарай) — Нуну Мендеш (ПСЖ), Ерік Даєр (Монако), Федеріко Гатті (Ювентус), Дензел Думфріс (Інтер) — Єнс Гауге (Буде-Глімт), Марсель Забітцер (Боруссія Д), Мартін Едегор (Арсенал), Ніколя Пепе (Вільярреал) — Расмус Гойлунн (Наполі), Кіліан Мбаппе (Реал).
Нагадаємо, найкращим гравцем тижня Ліги чемпіонів було визнано нападника Реала Кіліана Мбаппе.