Аталанта
2
Брюгге
1
30 вересня
19:45
Кайрат
0
Реал Мадрид
5
30 вересня
19:45
Інтер
3
Славія Прага
0
30 вересня
22:00
Атлетіко Мадрид
5
Айнтрахт Франкфурт
1
30 вересня
22:00
Пафос
1
Баварія
5
30 вересня
22:00
Челсі
1
Бенфіка
0
30 вересня
22:00
Галатасарай
1
Ліверпуль
0
30 вересня
22:00
Буде/Глімт
2
Тоттенгем
2
30 вересня
22:00
Марсель
4
Аякс
0
30 вересня
22:00
Карабах
0
Копенгаген
0
01 жовтня
19:45
Юніон Сент-Жилуаз
0
Ньюкасл Юнайтед
0
01 жовтня
19:45
Вільярреал
-
Ювентус
-
01 жовтня
22:00
Баєр Леверкузен
-
ПСВ
-
01 жовтня
22:00
Боруссія Дортмунд
-
Атлетік Більбао
-
01 жовтня
22:00
Арсенал
-
Олімпіакос
-
01 жовтня
22:00
Наполі
-
Спортінг Лісабон
-
01 жовтня
22:00
Барселона
-
ПСЖ
-
01 жовтня
22:00
Монако
-
Манчестер Сіті
-
01 жовтня
22:00
Кайрат
-
Пафос
-
21 жовтня
19:45
Барселона
-
Олімпіакос
-
21 жовтня
19:45
Арсенал
-
Атлетіко Мадрид
-
21 жовтня
22:00
Копенгаген
-
Боруссія Дортмунд
-
21 жовтня
22:00
Юніон Сент-Жилуаз
-
Інтер
-
21 жовтня
22:00
Ньюкасл Юнайтед
-
Бенфіка
-
21 жовтня
22:00
Вільярреал
-
Манчестер Сіті
-
21 жовтня
22:00
Баєр Леверкузен
-
ПСЖ
-
21 жовтня
22:00
ПСВ
-
Наполі
-
21 жовтня
22:00
Галатасарай
-
Буде/Глімт
-
22 жовтня
19:45
Атлетік Більбао
-
Карабах
-
22 жовтня
19:45
Баварія
-
Брюгге
-
22 жовтня
22:00
Айнтрахт Франкфурт
-
Ліверпуль
-
22 жовтня
22:00
Монако
-
Тоттенгем
-
22 жовтня
22:00
Аталанта
-
Славія Прага
-
22 жовтня
22:00
Спортінг Лісабон
-
Марсель
-
22 жовтня
22:00
Реал Мадрид
-
Ювентус
-
22 жовтня
22:00
Челсі
-
Аякс
-
22 жовтня
22:00

Мбаппе обійшов Шевченка за голами в Лізі чемпіонів

01 жовтня 2025

Кіліан Мбаппе, Getty Images

Француз просувається вперед за рейтингом найкращих бомбардирів головного єврокубку.

Мадридський Реал у матчі другого туру основного етапу Ліги чемпіонів розгромив Кайрат (5:0).

У цьому матчі оформленим хет-триком відзначився нападник "вершкових" Кіліан Мбаппе, на рахунку якого 60 забитих м'ячів у матчах Ліги чемпіонів.

Таким чином, Мбаппе пройшов українського форварда Андрія Шевченка (59 голів) і піднявся на шосте місце у списку найкращих бомбардирів турніру, ділячи цю позицію з Рудом ван Ністерлоєм.

Наступна ціль 26-річного француза — Рауль, на рахунку якого 71 гол, а далі йдуть Карім Бензема (90), Роберт Левандовські (105), Ліонель Мессі (129) та Кріштіану Роналду (141).

Також Мбаппе став другим наймолодшим гравцем, який зміг забити 60 голів у ЛЧ. На момент матчу йому було 26 років та 284 дні, а рекордсменом є Мессі – 26 років та 86 днів.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Кайрат – Реал Мадрид.

Джерело: Opta

