Мбаппе обійшов Шевченка за голами в Лізі чемпіонів

Француз просувається вперед за рейтингом найкращих бомбардирів головного єврокубку.

Мадридський Реал у матчі другого туру основного етапу Ліги чемпіонів розгромив Кайрат (5:0).

У цьому матчі оформленим хет-триком відзначився нападник "вершкових" Кіліан Мбаппе, на рахунку якого 60 забитих м'ячів у матчах Ліги чемпіонів.

Таким чином, Мбаппе пройшов українського форварда Андрія Шевченка (59 голів) і піднявся на шосте місце у списку найкращих бомбардирів турніру, ділячи цю позицію з Рудом ван Ністерлоєм.

Наступна ціль 26-річного француза — Рауль, на рахунку якого 71 гол, а далі йдуть Карім Бензема (90), Роберт Левандовські (105), Ліонель Мессі (129) та Кріштіану Роналду (141).

Також Мбаппе став другим наймолодшим гравцем, який зміг забити 60 голів у ЛЧ. На момент матчу йому було 26 років та 284 дні, а рекордсменом є Мессі – 26 років та 86 днів.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Кайрат – Реал Мадрид.