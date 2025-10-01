Алонсо: Нас чудово прийняли, атмосфера була неймовірною

Тренер мадридського клубу підкреслив важливість результату в Лізі чемпіонів та відзначив повагу до суперника з Алмати.

Головний тренер Реала Хабі Алонсо підсумував перемогу команди над Кайратом у матчі 2‑го туру групового етапу Ліги чемпіонів.

"У нас була чітка ціль — виграти матч. Вважаю, ми досягли чудових результатів — шість очок у двох матчах. Ми мали нагоду забити велику кількість м’ячів і скористались цим. Кайрат заслуговує грати у Лізі чемпіонів. Ми усі бачили, що це все означає для людей з Алмати. Нас чудово прийняли, атмосфера була неймовірною. Я бажаю футболістам Кайрата усього найкращого в майбутньому", — сказав Алонсо.

Нагадуємо, що відео голів та огляд матчу Кайрат – Реал доступні на сайті Football.ua.