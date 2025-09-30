Хет-трик Мбаппе з асистом Куртуа не залишили жодних шансів Кайрату

У другому турі основного раунду Ліги чемпіонів Реал Мадрид здобув розгромну перемогу над Кайратом з рахунком 5:0.
Центральною фігурою зустрічі став Кіліан Мбаппе, який оформив хет-трик та вирвався уперед у бомбардирських перегонах ЛЧ.
Перший гол француза був забитий з пенальті на 25-й хвилині, а наступному йому навіть асистував воротар Тібо Куртуа. На 74-й хвилині Мбаппе завершив лік своїм голам у Казахстані, "дозволивши" Камавінзі (83) та Браїму Діасу (90+3) довершити справу щодо переможця.
Кайрат намагався чинити опір і покладався на незвичні умови гри для гостей разом із фінансовою мотивацією третьої сторони, проте цього виявилося недостатньо, щоб стримати атакувальний порив гостей із Іспанії — 0:5!
Кайрат — Реал Мадрид 0:5
Голи: Мбаппе, 25 (пен), 52, 74, Камавінга, 83, Діас, 90+3
Кайрат: Калмурза — Тапалов (Байбек, 64), Мартинович, Сорокін, Мата — Мринський, Касабулат, Арад (Станоєв, 64), Громико (Зарія, 80) — Жоржинью (Едмілсон, 64), Сатпаєв (Рікардіньйо, 80)
Реал Мадрид: Куртуа — Асенсіо, Гюйсен, Алаба, Гарсія — Мастантуоно (Гоес, 71), Себальйос, Чуамені (Беллінгем, 80), Вінісіус (Діас, 71) — Гюлер (Камавінга, 80), Мбаппе (Гарсія, 80)
Попередження: Громико, Арад