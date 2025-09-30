Хет-трик Мбаппе з асистом Куртуа не залишили жодних шансів Кайрату

У другому турі основного раунду Ліги чемпіонів Реал Мадрид здобув розгромну перемогу над Кайратом з рахунком 5:0.

Центральною фігурою зустрічі став Кіліан Мбаппе, який оформив хет-трик та вирвався уперед у бомбардирських перегонах ЛЧ.

Перший гол француза був забитий з пенальті на 25-й хвилині, а наступному йому навіть асистував воротар Тібо Куртуа. На 74-й хвилині Мбаппе завершив лік своїм голам у Казахстані, "дозволивши" Камавінзі (83) та Браїму Діасу (90+3) довершити справу щодо переможця.