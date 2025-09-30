Кайрат — Реал Мадрид 0:5 Відео голів та огляд матчу 30.09.2025

Реал Мадрид упевнено розгромив Кайрат у другому турі основного раунду Ліги чемпіонів — 5:0.
Головною зіркою матчу став Кіліан Мбаппе, який оформив хет-трик та очолив гонку бомбардирів турніру. Перший м’яч він забив із пенальті на 25-й хвилині, другий — після несподіваного асисту воротаря Тібо Куртуа, а завершив свою справу голом на 74-й хвилині.
У кінцівці зустрічі перемогу "вершкових" закріпили Едуардо Камавінга (83’) та Браїм Діас (90+3’).
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Кайрат — Реал Мадрид в 2 турі основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА-2025/26:
Кайрат — Реал Мадрид 0:5
Голи: Мбаппе, 25 (пен), 52, 74, Камавінга, 83, Діас, 90+3
Кайрат: Калмурза — Тапалов (Байбек, 64), Мартинович, Сорокін, Мата — Мринський, Касабулат, Арад (Станоєв, 64), Громико (Зарія, 80) — Жоржинью (Едмілсон, 64), Сатпаєв (Рікардіньйо, 80)
Реал Мадрид: Куртуа — Асенсіо, Гюйсен, Алаба, Гарсія — Мастантуоно (Гоес, 71), Себальйос, Чуамені (Беллінгем, 80), Вінісіус (Діас, 71) — Гюлер (Камавінга, 80), Мбаппе (Гарсія, 80)
Попередження: Громико, Арад