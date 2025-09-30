Аталанта
2
Брюгге
1
30 вересня
19:45
Кайрат
0
Реал Мадрид
5
30 вересня
19:45
Інтер
3
Славія Прага
0
30 вересня
22:00
Атлетіко Мадрид
5
Айнтрахт Франкфурт
1
30 вересня
22:00
Пафос
1
Баварія
5
30 вересня
22:00
Челсі
1
Бенфіка
0
30 вересня
22:00
Галатасарай
1
Ліверпуль
0
30 вересня
22:00
Буде/Глімт
2
Тоттенгем
2
30 вересня
22:00
Марсель
4
Аякс
0
30 вересня
22:00
Карабах
-
Копенгаген
-
01 жовтня
19:45
Юніон Сент-Жилуаз
-
Ньюкасл Юнайтед
-
01 жовтня
19:45
Вільярреал
-
Ювентус
-
01 жовтня
22:00
Баєр Леверкузен
-
ПСВ
-
01 жовтня
22:00
Боруссія Дортмунд
-
Атлетік Більбао
-
01 жовтня
22:00
Арсенал
-
Олімпіакос
-
01 жовтня
22:00
Наполі
-
Спортінг Лісабон
-
01 жовтня
22:00
Барселона
-
ПСЖ
-
01 жовтня
22:00
Монако
-
Манчестер Сіті
-
01 жовтня
22:00
Кайрат
-
Пафос
-
21 жовтня
19:45
Барселона
-
Олімпіакос
-
21 жовтня
19:45
Арсенал
-
Атлетіко Мадрид
-
21 жовтня
22:00
Копенгаген
-
Боруссія Дортмунд
-
21 жовтня
22:00
Юніон Сент-Жилуаз
-
Інтер
-
21 жовтня
22:00
Ньюкасл Юнайтед
-
Бенфіка
-
21 жовтня
22:00
Вільярреал
-
Манчестер Сіті
-
21 жовтня
22:00
Баєр Леверкузен
-
ПСЖ
-
21 жовтня
22:00
ПСВ
-
Наполі
-
21 жовтня
22:00
Галатасарай
-
Буде/Глімт
-
22 жовтня
19:45
Атлетік Більбао
-
Карабах
-
22 жовтня
19:45
Баварія
-
Брюгге
-
22 жовтня
22:00
Айнтрахт Франкфурт
-
Ліверпуль
-
22 жовтня
22:00
Монако
-
Тоттенгем
-
22 жовтня
22:00
Аталанта
-
Славія Прага
-
22 жовтня
22:00
Спортінг Лісабон
-
Марсель
-
22 жовтня
22:00
Реал Мадрид
-
Ювентус
-
22 жовтня
22:00
Челсі
-
Аякс
-
22 жовтня
22:00

Кайрат — Реал Мадрид 0:5 Відео голів та огляд матчу 30.09.2025

30 вересня 2025

Кайрат — Реал Мадрид

Дивіться відео найкращих моментів поєдинку основного етапу Ліги чемпіонів, що відбувся 30 вересня 2025 року.

Реал Мадрид упевнено розгромив Кайрат у другому турі основного раунду Ліги чемпіонів — 5:0.

Головною зіркою матчу став Кіліан Мбаппе, який оформив хет-трик та очолив гонку бомбардирів турніру. Перший м’яч він забив із пенальті на 25-й хвилині, другий — після несподіваного асисту воротаря Тібо Куртуа, а завершив свою справу голом на 74-й хвилині.

У кінцівці зустрічі перемогу "вершкових" закріпили Едуардо Камавінга (83’) та Браїм Діас (90+3’).

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Кайрат — Реал Мадрид в 2 турі основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА-2025/26:

Кайрат — Реал Мадрид 0:5
Голи: Мбаппе, 25 (пен), 52, 74, Камавінга, 83, Діас, 90+3

Кайрат: Калмурза — Тапалов (Байбек, 64), Мартинович, Сорокін, Мата — Мринський, Касабулат, Арад (Станоєв, 64), Громико (Зарія, 80) — Жоржинью (Едмілсон, 64), Сатпаєв (Рікардіньйо, 80)
 
Реал Мадрид: Куртуа — Асенсіо, Гюйсен, Алаба, Гарсія — Мастантуоно (Гоес, 71), Себальйос, Чуамені (Беллінгем, 80), Вінісіус (Діас, 71) — Гюлер (Камавінга, 80), Мбаппе (Гарсія, 80)
 
Попередження: Громико, Арад
