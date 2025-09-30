Кайрат — Реал Мадрид 0:5 Відео голів та огляд матчу 30.09.2025

Дивіться відео найкращих моментів поєдинку основного етапу Ліги чемпіонів, що відбувся 30 вересня 2025 року.

Реал Мадрид упевнено розгромив Кайрат у другому турі основного раунду Ліги чемпіонів — 5:0.

Головною зіркою матчу став Кіліан Мбаппе, який оформив хет-трик та очолив гонку бомбардирів турніру. Перший м’яч він забив із пенальті на 25-й хвилині, другий — після несподіваного асисту воротаря Тібо Куртуа, а завершив свою справу голом на 74-й хвилині.

У кінцівці зустрічі перемогу "вершкових" закріпили Едуардо Камавінга (83’) та Браїм Діас (90+3’).

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Кайрат — Реал Мадрид в 2 турі основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА-2025/26: