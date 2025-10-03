Розбір гри Судакова у матчі з Челсі

Українець був найгострішим гравцем у не найгострішій Бенфіці.

Лондонський Челсі на Стемфорд Брідж здобув мінімальну перемогу над лісабонською Бенфікою (1:0) в стартовому складі якої на поле вийшло два українця: воротар Анатолій Трубін та півзахисник Георгій Судаков.

Чесно кажучи, той футбол, який Жозе Моурінью запропонував Енцо Марескі, відверто смердів нафталіном. Не те, щоб Челсі вражав своєю грою, але навіть такого Челсі вистачило для домашньої перемоги над безініціативними "орлами". Португальський фахівець вкотре довів, що він не може або не хоче адаптуватися до вимог сучасного футболу, проте залишимо "The Special One" в спокої та зосередимося на грі "світла в кінці тунелю" Бенфіки — Георгія Судакова.

23-річний українець вийшов на футбольне поле Стемфорд Брідж на позиції лівого вінгера, здебільшого відіграючи роль флангового висунутого плеймейкера. Для нього це досить звична практика ще з часів виступів за донецький Шахтар, коли він досить часто "звалювався" у напівфланг ближче до зони лівого вінгера/інсайда.

В контексті Судакова давайте розберемо два епізоди, які яскраво демонструють вплив українця на гру "орлів" у фінальній третині.

Епізод 1.

Початок матчу. Швидкий перехід Бенфіки з оборони в атаку. Судаков отримує м'яч в широкій позиції і швидко просувається вперед за рахунок дезорганізації структури Челсі під час перехідної фази. В цьому епізоді треба виділити декілька моментів. Лівий фулбек португальців Самуель Даль своїм підключенням якісно підтримує рух українця. Судаков після пасу на шведа не виключається з епізоду, а відразу сканує простір за спинами захисників лондонців та своєчасно цей простір заповнює. І звісно чудова взаємодія гравців лівого флангу команди Моурінью призводить до одного з небагатьох небезпечних моментів Бенфіки у цьому матчі.

Правильний таймінг — дуже важлива річ у сучасному футболі. У зазначеному епізоді Судаков своєчасно відкрився, Даль своєчасно віддав. Слід розібрати ще й гру капітана Челсі Енцо Фернандеса у вказаному фрагменті. В момент ривку Георгія аргентинець виключився з епізоду, скоріш за все понадіявшись на одного з гравців оборонної ланки своєї команди, що дозволило нашому співвітчизнику безперешкодно отримати м'яч в небезпечній зоні.

Епізод 2.

53-я хвилина. Челсі ситуативно перебудувався на оборонну лінію із п'яти захисників за рахунок низької позиції опорного півзахисника Мойсеса Кайседо. Лукебакіо передачею з правого флангу в "зону 14" (найнебезпечніша зона на футбольному полі — прим.) знаходить Фредеріка Аурснеса, який швидко скидає м'яч на Енцо Беренечі, що змушує 25-го номера "синіх" реагувати, висунувшись вперед, таким чином порушивши побудову лінії з п'яти захисників. 24-річний аргентинець в дотик знаходить ліворуч Судакова, і тут треба відзначити дії, як українця, так й Аурснеса. Через висування Кайседо створюється коридор між двома центральними захисниками Бенуа Бадьяшилем та Трево Чалоба.

Це відразу бачить шведський півзахисник, і через цю прогалину швидко вривається у "зону голу". Миттєве прийняття правильного рішення — ознака якості футболіста. В свою чергу, Судаков якісно сканує простір в карному майданчику Челсі, в підсумку віддаючи розумну проникаючу передачу, яка знаходить Аурснеса. І знову ми бачимо, як українець за рахунок своїх нестандартних рішень в атаці, створює небезпеку біля воріт Роберта Санчеса. Викликає сумнів рішення німецької бригади арбітрів на чолі з Даніелем Зібертом зафіксувати поза грою в цьому епізоді, але це вже зовсім інша історія.

Георгій Судаков не провів видатний матч проти Челсі, але він продемонстрував наскільки команда Моурінью може бути залежною від його дій в фінальній третині поля. Поступово гравець збірної України стає лідером та головною рушійною силою в атаці лісабонської Бенфіки.