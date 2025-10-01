Бенфіка з Трубіним та Судаковим мінімально поступилась Челсі

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Бенфіка:
Челсі — Бенфіка 1:0
Гол: Ріос, 18 (авт.)
Челсі: Санчес — Гюсто (Джеймс, 80), Чалоба, Бадьяшиль (Ачімпонг, 80), Кукурелья — Буонанотте (Естеван, 54), Кайседо — Нету, Е. Фернандес, Гарначо (Гіттенс, 61) — Джордж (Педро, 61).
Трубін — Дедич, А. Сілва (Т. Араужу, 73), Отаменді, Даль — Ріос (Баррейру, 77), Барренечеа — Лукебакіо (Шельдеруп, 77), Аурснес (Е. Араужу, 89), Судаков (Іванович, 77) — Павлідіс.
Попередження: Е. Фернандес, Буонанотте, Педро, Нету — Барренечеа, Ріос, Аурснес, Отаменді.
На 90+6-й хвилині був вилучений Жуан Педро (Челсі) (друге попередження).