Аталанта
2
Брюгге
1
30 вересня
19:45
Кайрат
0
Реал Мадрид
5
30 вересня
19:45
Інтер
3
Славія Прага
0
30 вересня
22:00
Атлетіко Мадрид
5
Айнтрахт Франкфурт
1
30 вересня
22:00
Пафос
1
Баварія
5
30 вересня
22:00
Челсі
1
Бенфіка
0
30 вересня
22:00
Галатасарай
1
Ліверпуль
0
30 вересня
22:00
Буде/Глімт
2
Тоттенгем
2
30 вересня
22:00
Марсель
4
Аякс
0
30 вересня
22:00
Карабах
-
Копенгаген
-
01 жовтня
19:45
Юніон Сент-Жилуаз
-
Ньюкасл Юнайтед
-
01 жовтня
19:45
Вільярреал
-
Ювентус
-
01 жовтня
22:00
Баєр Леверкузен
-
ПСВ
-
01 жовтня
22:00
Боруссія Дортмунд
-
Атлетік Більбао
-
01 жовтня
22:00
Арсенал
-
Олімпіакос
-
01 жовтня
22:00
Наполі
-
Спортінг Лісабон
-
01 жовтня
22:00
Барселона
-
ПСЖ
-
01 жовтня
22:00
Монако
-
Манчестер Сіті
-
01 жовтня
22:00
Кайрат
-
Пафос
-
21 жовтня
19:45
Барселона
-
Олімпіакос
-
21 жовтня
19:45
Арсенал
-
Атлетіко Мадрид
-
21 жовтня
22:00
Копенгаген
-
Боруссія Дортмунд
-
21 жовтня
22:00
Юніон Сент-Жилуаз
-
Інтер
-
21 жовтня
22:00
Ньюкасл Юнайтед
-
Бенфіка
-
21 жовтня
22:00
Вільярреал
-
Манчестер Сіті
-
21 жовтня
22:00
Баєр Леверкузен
-
ПСЖ
-
21 жовтня
22:00
ПСВ
-
Наполі
-
21 жовтня
22:00
Галатасарай
-
Буде/Глімт
-
22 жовтня
19:45
Атлетік Більбао
-
Карабах
-
22 жовтня
19:45
Баварія
-
Брюгге
-
22 жовтня
22:00
Айнтрахт Франкфурт
-
Ліверпуль
-
22 жовтня
22:00
Монако
-
Тоттенгем
-
22 жовтня
22:00
Аталанта
-
Славія Прага
-
22 жовтня
22:00
Спортінг Лісабон
-
Марсель
-
22 жовтня
22:00
Реал Мадрид
-
Ювентус
-
22 жовтня
22:00
Челсі
-
Аякс
-
22 жовтня
22:00

Бенфіка з Трубіним та Судаковим мінімально поступилась Челсі

01 жовтня 2025

Челсі — Бенфіка, Getty Images

Жозе Моурінью, як і його попередник, почали виступи в основному раунді Ліги чемпіонів УЄФА з поразки.

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.

Челсі — Бенфіка 1:0
Гол: Ріос, 18 (авт.)

Челсі: Санчес — Гюсто (Джеймс, 80), Чалоба, Бадьяшиль (Ачімпонг, 80), Кукурелья — Буонанотте (Естеван, 54), Кайседо — Нету, Е. Фернандес, Гарначо (Гіттенс, 61) — Джордж (Педро, 61).

Бенфіка: Трубін — Дедич, А. Сілва (Т. Араужу, 73), Отаменді, Даль — Ріос (Баррейру, 77), Барренечеа — Лукебакіо (Шельдеруп, 77), Аурснес (Е. Араужу, 89), Судаков (Іванович, 77) — Павлідіс.

Попередження: Е. Фернандес, Буонанотте, Педро, Нету — Барренечеа, Ріос, Аурснес, Отаменді.

На 90+6-й хвилині був вилучений Жуан Педро (Челсі) (друге попередження).
 

Джерело: Football.ua

