Хакімі: У ПСЖ є команда, яка може обіграти Барселону

Ашраф Хакімі поділився своїми думками перед грою з "блаугранас".

Захисники ПСЖ Ашраф Хакімі прокоментував майбутній матч основного етапу Ліги чемпіонів проти Барселони.

"У мене залишилися дуже добрі спогади, бо минулого разу ми перемогли! Сподіваюся, ми повторимо це у середу, хоча це буде дуже складно. Барселона має гарну команду, з топовими гравцями і схожим стилем гри. Сподіваюся, що шанувальникам футболу буде цікаво дивитися цей матч.

Значних відмінностей немає. Обидві команди люблять тримати м'яч, ми маємо характер, і ми не любимо гнатися за чужою грою. У обох команд одна й та сама ідея. Ми ніколи не змінювали свій стиль і грали проти багатьох різних команд. Ми дотримуватимемося своєї філософії, як каже наш тренер.

Травми? Це мало що змінює, хоч це важливі гравці. У нас є гарний склад, у нас є команда, яка може обіграти Барселону. Тренер вибере гравців, які вийдуть на поле і будуть готові до цього матчу.

Не впевнений, що інші гравці грають так багато. Якщо ПСЖ грає багато, це тому, що ми були у фіналі кожного турніру. Кожен би підписався на більшу кількість матчів, бо це означає, що вони виходять у фінал турнірів, у яких беруть участь. Сподіваюся, цього року ми зробимо те саме. Причина, через яку ми так багато грали минулого року, полягає в тому, що ми завжди були у фіналі. Я відкусив би собі руку, щоб зіграти стільки ж матчів цього сезону.

Золотий м'яч? Розчарування немає. Приємно потрапити до тридцятки найкращих гравців світу! Я ніколи в житті не подумав би опинитися на шостому місці. Насамперед я думаю про командні трофеї. Я пишаюся тим, що фінішував на шостому місці, і хочу продовжувати так само. Чому б не піднятися вище!?", — наводить слова Хакімі прес-служба клубу.

Нагадаємо, матч Барселона — ПСЖ відбудеться завтра, 1 жовтня, о 22:00 за Києвом.