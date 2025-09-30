Флік про ПСЖ: Барселона зіграє проти найкращої команди минулого сезону

Тренер Барселони визнав силу суперника перед матчем Ліги чемпіонів.

Головний тренер Барселони Гансі Флік поділився думками напередодні матчу проти ПСЖ у груповому етапі Ліги чемпіонів, який відбудеться 1 жовтня.

"Ми зіграємо проти найкращої команди минулого сезону. Мені подобається стиль ПСЖ, їхні футболісти та головний тренер", — зазначив Флік.

Він визнав складність протистояння: "Нам доведеться нелегко, адже ПСЖ також хоче грати з м’ячем і добре пресингує. З першого до останнього моменту ми маємо діяти на найвищому рівні. Це Ліга чемпіонів".

Флік також висловив впевненість у своїй команді: "Звісно, ми фаворити, але попереду важка робота й довгий шлях", — сказав Флік.

Матч Барселона — ПСЖ пройде у середу, початок о 22:00.