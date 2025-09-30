Енріке: Я радий повернутися до Барселони — це мій дім

Наставник парижан поділився своїми думками перед грою з "блаугранас".

Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке прокоментував майбутній матч основного етапу Ліги чемпіонів проти Барселони.

"Передусім, я хотів би подякувати президенту ПСЖ за цей неймовірний жест — розмістити назву Xana Fundacion на футболці клубу в матчі проти Барселони. Це дуже важливий жест для нас. Нам необхідно, щоб сім'ї дітей звернули на це увагу. Це дуже важливий момент для нас. Ми ніколи не забудемо цей жест від президента.

Я радий повернутися до Барселони – це мій дім. Я провів тут більшу частину своєї кар'єри гравця та тренера. Це не Камп Ноу, але це чудовий стадіон. Я грав тут на Олімпійських іграх 1992 року. Бути тут – це щось особливе.

Для нас дуже хвилююче грати проти команди з таким самим настроєм. Барселона має дуже хорошого тренера, якого я давно знаю. Тренер та його гравці захочуть показати хороший матч. Команди схожі, але ключ до успіху – повернути м'яч. Майбутнє – за матчем у середу. Ми постараємося підготуватися до нього якнайкраще. Щоб перемогти, нам потрібно буде добре грати у свій футбол та бути психологічно стійкими. Це особливий матч для обох команд.

Ми налаштовані не ризикувати гравцями. Рішення також буде за ними. Це важливий матч, але не вирішальний. Ми тренуватимемося, а в середу подивимося, як почуваються гравці. Є кілька гравців, які вже готові грати, а є і ні, але ми подивимося, як вони поведуть себе", — наводить слова Енріке прес-служба клубу.

Нагадаємо, матч Барселона — ПСЖ відбудеться завтра, 1 жовтня, о 22:00 за Києвом.