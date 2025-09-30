Педрі: Ми хочемо помститися ПСЖ

Півзахисник Барселони згадав поразку в чвертьфіналі та пообіцяв бій у матчі другого туру Ліги чемпіонів.

Півзахисник Барселони Педрі поділився очікуваннями від матчу 2-го туру Ліги чемпіонів з Парі Сен-Жермен.

За словами гравця, зустріч із ПСЖ – одна з найгучніших на клубному рівні: "Чи це найкращий матч на клубному рівні? Якщо ні, то один з найкращих. ПСЖ вже показав, на що він здатний у минулому сезоні. Вважаємо, що ми кращі. Це буде видовище, і ми вийдемо на поле, щоб насолодитися грою".

Педрі також згадав їх минулу дуель з парижанами: "Виліт у чвертьфіналі проти ПСЖ? Думаю, всі ми, вболівальники Барселони, відчували, що в якийсь момент ми були всього за крок від проходу далі. Це був важкий матч, і ми хочемо помститися".

Гравець підкреслив важливість контролю над центром поля: "Обидві команди хочуть володіти м’ячем. Той, хто буде домінувати в центрі поля, буде вигравати більшу частину матчу. З приходом Фліка ми стали сміливою командою", — наводить Marca.

Матч Барселона — ПСЖ відбудеться 1 жовтня, старт о 22:00 за київським часом.