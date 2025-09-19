Атлетік Більбао
0
Арсенал
2
16 вересня
19:45
ПСВ
1
Юніон Сент-Жилуаз
3
16 вересня
19:45
Реал Мадрид
2
Марсель
1
16 вересня
22:00
Бенфіка
2
Карабах
3
16 вересня
22:00
Ювентус
4
Боруссія Дортмунд
4
16 вересня
22:00
Тоттенгем
1
Вільярреал
0
16 вересня
22:00
Славія Прага
2
Буде/Глімт
2
17 вересня
19:45
Олімпіакос
0
Пафос
0
17 вересня
19:45
Ліверпуль
3
Атлетіко Мадрид
2
17 вересня
22:00
Баварія
3
Челсі
1
17 вересня
22:00
Аякс
0
Інтер
2
17 вересня
22:00
ПСЖ
4
Аталанта
0
17 вересня
22:00
Брюгге
4
Монако
1
18 вересня
19:45
Копенгаген
2
Баєр Леверкузен
2
18 вересня
19:45
Спортінг Лісабон
4
Кайрат
1
18 вересня
22:00
Манчестер Сіті
2
Наполі
0
18 вересня
22:00
Ньюкасл Юнайтед
1
Барселона
2
18 вересня
22:00
Айнтрахт Франкфурт
5
Галатасарай
1
18 вересня
22:00
Кайрат
-
Реал Мадрид
-
30 вересня
19:45
Аталанта
-
Брюгге
-
30 вересня
19:45
Челсі
-
Бенфіка
-
30 вересня
22:00
Галатасарай
-
Ліверпуль
-
30 вересня
22:00
Буде/Глімт
-
Тоттенгем
-
30 вересня
22:00
Марсель
-
Аякс
-
30 вересня
22:00
Інтер
-
Славія Прага
-
30 вересня
22:00
Атлетіко Мадрид
-
Айнтрахт Франкфурт
-
30 вересня
22:00
Пафос
-
Баварія
-
30 вересня
22:00
Карабах
-
Копенгаген
-
01 жовтня
19:45
Юніон Сент-Жилуаз
-
Ньюкасл Юнайтед
-
01 жовтня
19:45
Вільярреал
-
Ювентус
-
01 жовтня
22:00
Баєр Леверкузен
-
ПСВ
-
01 жовтня
22:00
Барселона
-
ПСЖ
-
01 жовтня
22:00
Боруссія Дортмунд
-
Атлетік Більбао
-
01 жовтня
22:00
Арсенал
-
Олімпіакос
-
01 жовтня
22:00
Наполі
-
Спортінг Лісабон
-
01 жовтня
22:00
Монако
-
Манчестер Сіті
-
01 жовтня
22:00

Гау: Це був хороший виступ, але не відмінний, а щоб обіграти Барселону, потрібен саме такий

19 вересня 2025

Гау: Це був хороший виступ, але не відмінний, а щоб обіграти Барселону, потрібен саме такий

Тренер англійців залишився задоволений грою, але визнав проблеми з реалізацією моментів і захистом.

Головний тренер Ньюкасла Едді Гау прокоментував поразку своєї команди від Барселони (1:2) у Лізі чемпіонів. Наставник підкреслив, що його підопічні зіграли добре, проте цього виявилося замало, аби здолати каталонців.

"Це був хороший виступ, але не відмінний, а щоб обіграти Барселону, потрібен саме такий. У нас було два чудових моменти, але ми не змогли їх реалізувати. Ми були справді в грі і ніколи не відчували себе осторонь. Мене засмутило, що ми не відкрили рахунок, адже це могло стати ключовим моментом".

Тренер також відзначив характер команди, проте наголосив на недоліках:

"Це була демонстрація хоробрості та ентузіазму, але, можливо, нам забракло необхідної якості для перемоги. Думаю, ми могли б краще захищатися, особливо під час першого гола. Другий гол — це неймовірне завершення від Рашфорда, але нас розчаровує те, як м’яч до нього потрапив".

У наступному турі Ньюкасл зустрінеться з бельгійським Юніон Сент-Жилуаз.

Джерело: Офіційний сайт УЄФА

команди
статті на тему:
Голанд став другим наймолодшим автором 50 голів у Лізі чемпіонів 19 вересня 2025 Голанд став другим наймолодшим автором 50 голів у Лізі чемпіонів
Кевін Де Брюйне та Антоніо Конте, Getty Images 19 вересня 2025 Конте: Проти Манчестер Сіті складно грати 11 на 11. А вдесятьох — неможливо
Ганс-Дітер Флік, Getty Images 19 вересня 2025 Флік: Рашфорд — фантастичний гравець, великий талант