Гау: Це був хороший виступ, але не відмінний, а щоб обіграти Барселону, потрібен саме такий

Тренер англійців залишився задоволений грою, але визнав проблеми з реалізацією моментів і захистом.

Головний тренер Ньюкасла Едді Гау прокоментував поразку своєї команди від Барселони (1:2) у Лізі чемпіонів. Наставник підкреслив, що його підопічні зіграли добре, проте цього виявилося замало, аби здолати каталонців.

"Це був хороший виступ, але не відмінний, а щоб обіграти Барселону, потрібен саме такий. У нас було два чудових моменти, але ми не змогли їх реалізувати. Ми були справді в грі і ніколи не відчували себе осторонь. Мене засмутило, що ми не відкрили рахунок, адже це могло стати ключовим моментом".

Тренер також відзначив характер команди, проте наголосив на недоліках:

"Це була демонстрація хоробрості та ентузіазму, але, можливо, нам забракло необхідної якості для перемоги. Думаю, ми могли б краще захищатися, особливо під час першого гола. Другий гол — це неймовірне завершення від Рашфорда, але нас розчаровує те, як м’яч до нього потрапив".

У наступному турі Ньюкасл зустрінеться з бельгійським Юніон Сент-Жилуаз.