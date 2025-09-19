Брюгге — Монако 4:1 Відео голів та огляд матчу 18.09.2025

Дивіться відео найкращих моментів поєдинку основного етапу Ліги чемпіонів, що відбувся 18 вересня 2025 року.

Брюгге в домашньому матчі першого туру основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА-2025/26 розгромив Монако на Ян Брейделстадіон.

У першому таймі поєдинку господарі поля тричі уразили ворота гостей після нереалізованого ними пенальті. У другій половині протистояння бельгійці й французи обмінялися голами, тож фінальний свисток зафіксував упевнену звитягу перших.

Брюгге в наступному турі зустрінеться з Аталантою на виїзді (30.09), а в гості до Монако завітає Манчестер Сіті (01.10).

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Брюгге — Монако в першому турі основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА-2025/26:

Брюгге — Монако 4:1

Голи: Трезольді, 32, Оньєдіка, 39, Ванакен, 43, Діахон, 75 — Фаті, 90+2

На 10-й хвилині Акліуш (Монако) не реалізував пенальті (сейв Міньйоле)

Брюгге: Міньйоле (Якерс, 19) — Саббе, Ордоньєс (Спілерс, 81), Мехеле, Меєр (Сейс, 61) — Оньєдіка (Аудор, 81), Станкович — Ванакен — Форбс (Діахон, 61), Трезольді, Цоліс

Монако: Кен — Вандерсон, Даєр, Мавісса (Уаттара, 78), Енріке (Керер, 46) — Акліуш, Бамба (Кулібалі, 46), Камара, Мінаміно — Бірет (Іленіхена, 63), Балогун (Фаті, 63)

Попередження: Міньйоле, Ванакен — Мавісса, Кулібалі