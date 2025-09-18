Копенгаген — Баєр Леверкузен 2:2 Відео голів та огляд матчу 18.09.2025

Дивіться відео найкращих моментів поєдинку основного етапу Ліги чемпіонів, що відбувся 18 вересня 2025 року.

На стадіоні Паркен у Копенгагені місцевий однойменний клуб у рамках першого туру основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА-2025/26 поділив очки з леверкузенським Баєром.

Джордан Ларссон відкрив рахунок на початку протистояння. Ближче до завершення поєдинку команди обмінялися голами Алехандро Грімальдо й Роберта. Проте, доля дуелі данців і німців визначилася пізніше, а саме в компенсований час, коли Пантеліс Хацидіакос уразив власні ворота.

У наступному турі Копенгаген гостюватиме в Карабаха, тоді як Баєр Леверкузен прийматиме ПСВ (обидва — 01.10).

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Копенгаген — Баєр Леверкузен у першому турі основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА-2025/26:

Копенгаген — Баєр Леверкузен 2:2

Голи: Ларссон, 9, Роберт, 87 — Грімальдо, 82, Хацидіакос, 90+1 (авт.)

Копенгаген: Котарські — Уескас, Перейра, Хацидіакос, Лопес — Ларссон (Заге, 79), Ділейні (Мадсен, 55), Лерагер, Ашурі (Роберт, 79) — Мукоко (Классон, 70), Ельюнуссі

Баєр Леверкузен: Флеккен — Кванса, Баде (Ечеверрі, 67), Тапсоба — Васкес, Андріх (Кофане, 88), Фернандес (Гарсія, 51), Грімальдо — Бен Сегір (Поку, 67), Тілльман (Маза, 51) — Шик

Попередження: Лопес, Хацидіакос, Ділейні — Васкес, Тапсоба