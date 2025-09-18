Атлетік Більбао
0
Арсенал
2
16 вересня
19:45
ПСВ
1
Юніон Сент-Жилуаз
3
16 вересня
19:45
Реал Мадрид
2
Марсель
1
16 вересня
22:00
Бенфіка
2
Карабах
3
16 вересня
22:00
Ювентус
4
Боруссія Дортмунд
4
16 вересня
22:00
Тоттенгем
1
Вільярреал
0
16 вересня
22:00
Славія Прага
2
Буде/Глімт
2
17 вересня
19:45
Олімпіакос
0
Пафос
0
17 вересня
19:45
Ліверпуль
3
Атлетіко Мадрид
2
17 вересня
22:00
Баварія
3
Челсі
1
17 вересня
22:00
Аякс
0
Інтер
2
17 вересня
22:00
ПСЖ
4
Аталанта
0
17 вересня
22:00
Брюгге
4
Монако
1
18 вересня
19:45
Копенгаген
2
Баєр Леверкузен
2
18 вересня
19:45
Спортінг Лісабон
4
Кайрат
0
18 вересня
22:00
Манчестер Сіті
2
Наполі
0
18 вересня
22:00
Ньюкасл Юнайтед
0
Барселона
2
18 вересня
22:00
Айнтрахт Франкфурт
3
Галатасарай
1
18 вересня
22:00
Кайрат
-
Реал Мадрид
-
30 вересня
19:45
Аталанта
-
Брюгге
-
30 вересня
19:45
Челсі
-
Бенфіка
-
30 вересня
22:00
Галатасарай
-
Ліверпуль
-
30 вересня
22:00
Буде/Глімт
-
Тоттенгем
-
30 вересня
22:00
Марсель
-
Аякс
-
30 вересня
22:00
Інтер
-
Славія Прага
-
30 вересня
22:00
Атлетіко Мадрид
-
Айнтрахт Франкфурт
-
30 вересня
22:00
Пафос
-
Баварія
-
30 вересня
22:00
Карабах
-
Копенгаген
-
01 жовтня
19:45
Юніон Сент-Жилуаз
-
Ньюкасл Юнайтед
-
01 жовтня
19:45
Вільярреал
-
Ювентус
-
01 жовтня
22:00
Баєр Леверкузен
-
ПСВ
-
01 жовтня
22:00
Барселона
-
ПСЖ
-
01 жовтня
22:00
Боруссія Дортмунд
-
Атлетік Більбао
-
01 жовтня
22:00
Арсенал
-
Олімпіакос
-
01 жовтня
22:00
Наполі
-
Спортінг Лісабон
-
01 жовтня
22:00
Монако
-
Манчестер Сіті
-
01 жовтня
22:00

Копенгаген — Баєр Леверкузен 2:2 Відео голів та огляд матчу 18.09.2025

18 вересня 2025

Копенгаген — Баєр Леверкузен, Getty Images

Дивіться відео найкращих моментів поєдинку основного етапу Ліги чемпіонів, що відбувся 18 вересня 2025 року.

На стадіоні Паркен у Копенгагені місцевий однойменний клуб у рамках першого туру основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА-2025/26 поділив очки з леверкузенським Баєром.

Джордан Ларссон відкрив рахунок на початку протистояння. Ближче до завершення поєдинку команди обмінялися голами Алехандро Грімальдо й Роберта. Проте, доля дуелі данців і німців визначилася пізніше, а саме в компенсований час, коли Пантеліс Хацидіакос уразив власні ворота.

У наступному турі Копенгаген гостюватиме в Карабаха, тоді як Баєр Леверкузен прийматиме ПСВ (обидва — 01.10).

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Копенгаген — Баєр Леверкузен у першому турі основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА-2025/26:

Копенгаген — Баєр Леверкузен 2:2
Голи: Ларссон, 9, Роберт, 87 — Грімальдо, 82, Хацидіакос, 90+1 (авт.)

Копенгаген: Котарські — Уескас, Перейра, Хацидіакос, Лопес — Ларссон (Заге, 79), Ділейні (Мадсен, 55), Лерагер, Ашурі (Роберт, 79) — Мукоко (Классон, 70), Ельюнуссі

Баєр Леверкузен: Флеккен — Кванса, Баде (Ечеверрі, 67), Тапсоба — Васкес, Андріх (Кофане, 88), Фернандес (Гарсія, 51), Грімальдо — Бен Сегір (Поку, 67), Тілльман (Маза, 51) — Шик

Попередження: Лопес, Хацидіакос, Ділейні — Васкес, Тапсоба

Джерело: MEGOGO

команди