Копенгаген і Баєр розписали бойову нічию в Лізі чемпіонів

Данці вели в рахунку до компенсованого часу, але автогол врятував німців.

У першому турі Ліги чемпіонів сезону-2025/26 Копенгаген на власному полі зіграв унічию з Баєром. Матч на "Парк Стедіум" завершився з рахунком 2:2.

Вже на дев'ятій хвилині господарів вивів уперед Джордан Ларссон. Після цього до кінцівки гри забитих м’ячів не було, але останні хвилини поєдинку подарували справжню драму.

На 82-й хвилині ефектним ударом зі штрафного відзначився Алекс Грімальдо, зрівнявши рахунок. Проте Копенгаген миттєво повернув собі перевагу – на 87-й гол забив Роберт.

Все ж таки Баєр уникнув поразки завдяки прикрому автоголу захисника данців Пантеліса Хацідіакоса на 90+1-й хвилині.

Копенгаген — Баєр Леверкузен 2:2

Голи: Ларссон, 9, Роберт, 87 - Грімальдо, 82, Хацидіакос (аг), 90+1

Копенгаген: Котарські — Уескас, Перейра, Хацидіакос, Лопес — Ларссон (Заге, 79), Ділейні (Еміл Мадсен, 55), Лерагер, Ашурі — Мукоко (Классон, 70), Ельюнуссі

Баєр Леверкузен: Флеккен — Кванса, Баде, Тапсоба — Васкес, Андріх, Фернандес (Маза, 51), Грімальдо — Бен Сегір, Тілльман (Гарсія, 51) — Шик

Попередження: Лопес, Хацидіакос, Ділейні, Лерагер — Тапсоб