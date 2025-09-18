Атлетік Більбао
0
Арсенал
2
16 вересня
19:45
ПСВ
1
Юніон Сент-Жилуаз
3
16 вересня
19:45
Реал Мадрид
2
Марсель
1
16 вересня
22:00
Бенфіка
2
Карабах
3
16 вересня
22:00
Ювентус
4
Боруссія Дортмунд
4
16 вересня
22:00
Тоттенгем
1
Вільярреал
0
16 вересня
22:00
Славія Прага
2
Буде/Глімт
2
17 вересня
19:45
Олімпіакос
0
Пафос
0
17 вересня
19:45
Ліверпуль
3
Атлетіко Мадрид
2
17 вересня
22:00
Баварія
3
Челсі
1
17 вересня
22:00
Аякс
0
Інтер
2
17 вересня
22:00
ПСЖ
4
Аталанта
0
17 вересня
22:00
Брюгге
4
Монако
1
18 вересня
19:45
Копенгаген
2
Баєр Леверкузен
2
18 вересня
19:45
Спортінг Лісабон
0
Кайрат
0
18 вересня
22:00
Манчестер Сіті
0
Наполі
0
18 вересня
22:00
Ньюкасл Юнайтед
0
Барселона
0
18 вересня
22:00
Айнтрахт Франкфурт
0
Галатасарай
0
18 вересня
22:00
Кайрат
-
Реал Мадрид
-
30 вересня
19:45
Аталанта
-
Брюгге
-
30 вересня
19:45
Челсі
-
Бенфіка
-
30 вересня
22:00
Галатасарай
-
Ліверпуль
-
30 вересня
22:00
Буде/Глімт
-
Тоттенгем
-
30 вересня
22:00
Марсель
-
Аякс
-
30 вересня
22:00
Інтер
-
Славія Прага
-
30 вересня
22:00
Атлетіко Мадрид
-
Айнтрахт Франкфурт
-
30 вересня
22:00
Пафос
-
Баварія
-
30 вересня
22:00
Карабах
-
Копенгаген
-
01 жовтня
19:45
Юніон Сент-Жилуаз
-
Ньюкасл Юнайтед
-
01 жовтня
19:45
Вільярреал
-
Ювентус
-
01 жовтня
22:00
Баєр Леверкузен
-
ПСВ
-
01 жовтня
22:00
Барселона
-
ПСЖ
-
01 жовтня
22:00
Боруссія Дортмунд
-
Атлетік Більбао
-
01 жовтня
22:00
Арсенал
-
Олімпіакос
-
01 жовтня
22:00
Наполі
-
Спортінг Лісабон
-
01 жовтня
22:00
Монако
-
Манчестер Сіті
-
01 жовтня
22:00

Копенгаген і Баєр розписали бойову нічию в Лізі чемпіонів

18 вересня 2025

Копенгаген - Баєр, Getty images

Данці вели в рахунку до компенсованого часу, але автогол врятував німців.

У першому турі Ліги чемпіонів сезону-2025/26 Копенгаген на власному полі зіграв унічию з Баєром. Матч на "Парк Стедіум" завершився з рахунком 2:2.

Вже на дев'ятій хвилині господарів вивів уперед Джордан Ларссон. Після цього до кінцівки гри забитих м’ячів не було, але останні хвилини поєдинку подарували справжню драму.

На 82-й хвилині ефектним ударом зі штрафного відзначився Алекс Грімальдо, зрівнявши рахунок. Проте Копенгаген миттєво повернув собі перевагу – на 87-й гол забив Роберт.

Все ж таки Баєр уникнув поразки завдяки прикрому автоголу захисника данців Пантеліса Хацідіакоса на 90+1-й хвилині.

Копенгаген — Баєр Леверкузен 2:2
Голи: Ларссон, 9, Роберт, 87 -  Грімальдо, 82, Хацидіакос (аг), 90+1

Копенгаген: Котарські — Уескас, Перейра, Хацидіакос, Лопес — Ларссон (Заге, 79), Ділейні (Еміл Мадсен, 55), Лерагер, Ашурі — Мукоко (Классон, 70), Ельюнуссі

Баєр Леверкузен: Флеккен — Кванса, Баде, Тапсоба — Васкес, Андріх, Фернандес (Маза, 51), Грімальдо — Бен Сегір, Тілльман (Гарсія, 51) — Шик

Попередження: Лопес, Хацидіакос, Ділейні, Лерагер — Тапсоб

Джерело: Football.ua

команди
статті на тему:
Кевін Де Брюйне, Getty Images 18 вересня 2025 Де Брюйне повертається на Етіхад у стартовому складі Наполі на гру проти Манчестер Сіті
Гаррі Кейн, Getty Images 18 вересня 2025 Кейн обійшов Бекхема й став лідером за кількістю результативних дій у ЛЧ серед англійців
Рафінья Діас, Getty Images 18 вересня 2025 Рафінья, де Йонг та Араухо гратимуть із перших хвилин проти Ньюкасла