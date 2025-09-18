Атлетік Більбао
0
Арсенал
2
16 вересня
19:45
ПСВ
1
Юніон Сент-Жилуаз
3
16 вересня
19:45
Реал Мадрид
2
Марсель
1
16 вересня
22:00
Бенфіка
2
Карабах
3
16 вересня
22:00
Ювентус
4
Боруссія Дортмунд
4
16 вересня
22:00
Тоттенгем
1
Вільярреал
0
16 вересня
22:00
Славія Прага
2
Буде/Глімт
2
17 вересня
19:45
Олімпіакос
0
Пафос
0
17 вересня
19:45
Ліверпуль
3
Атлетіко Мадрид
2
17 вересня
22:00
Баварія
3
Челсі
1
17 вересня
22:00
Аякс
0
Інтер
2
17 вересня
22:00
ПСЖ
4
Аталанта
0
17 вересня
22:00
Брюгге
3
Монако
0
18 вересня
19:45
Копенгаген
1
Баєр Леверкузен
0
18 вересня
19:45
Спортінг Лісабон
-
Кайрат
-
18 вересня
22:00
Манчестер Сіті
-
Наполі
-
18 вересня
22:00
Ньюкасл Юнайтед
-
Барселона
-
18 вересня
22:00
Айнтрахт Франкфурт
-
Галатасарай
-
18 вересня
22:00
Кайрат
-
Реал Мадрид
-
30 вересня
19:45
Аталанта
-
Брюгге
-
30 вересня
19:45
Челсі
-
Бенфіка
-
30 вересня
22:00
Галатасарай
-
Ліверпуль
-
30 вересня
22:00
Буде/Глімт
-
Тоттенгем
-
30 вересня
22:00
Марсель
-
Аякс
-
30 вересня
22:00
Інтер
-
Славія Прага
-
30 вересня
22:00
Атлетіко Мадрид
-
Айнтрахт Франкфурт
-
30 вересня
22:00
Пафос
-
Баварія
-
30 вересня
22:00
Карабах
-
Копенгаген
-
01 жовтня
19:45
Юніон Сент-Жилуаз
-
Ньюкасл Юнайтед
-
01 жовтня
19:45
Вільярреал
-
Ювентус
-
01 жовтня
22:00
Баєр Леверкузен
-
ПСВ
-
01 жовтня
22:00
Барселона
-
ПСЖ
-
01 жовтня
22:00
Боруссія Дортмунд
-
Атлетік Більбао
-
01 жовтня
22:00
Арсенал
-
Олімпіакос
-
01 жовтня
22:00
Наполі
-
Спортінг Лісабон
-
01 жовтня
22:00
Монако
-
Манчестер Сіті
-
01 жовтня
22:00

Кейн обійшов Бекхема й став лідером за кількістю результативних дій у ЛЧ серед англійців

18 вересня 2025

Гаррі Кейн, Getty Images

Гаррі перевершив показники Девіда в найстатуснішому єврокубку.

Центральний нападник Баварії Гаррі Кейн оформив дубль у домашньому поєдинку з Челсі в першому турі основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА-2025/26.

Баварія — Челсі 3:1 Відео голів та огляд матчу 17.09.2025

Тепер на рахунку 32-річного гравця 42 голи та 11 асистів у 58-ми протистояннях головного єврокубка. За даними OptaJoe, таким чином він перевершив показники Девіда Бекхема (107, 16+36) й став лідером серед англійців за кількістю результативних дій у ЛЧ.

Кейн поповнив склад клубу з Мюнхена в серпні 2023 року (лондонський Тоттенгем отримав за бомбардира 95 млн євро). Загалом Гаррі відзначився 95-ма голами й 29-ма асистами в 102-х матчах за "ротен" у всіх турнірах. Його контракт із Баварією розраховано до кінця червня 2027 року. .

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Мануель Ноєр став найстаршим гравцем в історії Баварії у Лізі чемпіонів.

Джерело: Opta

