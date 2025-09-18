Кейн обійшов Бекхема й став лідером за кількістю результативних дій у ЛЧ серед англійців

Центральний нападник Баварії Гаррі Кейн оформив дубль у домашньому поєдинку з Челсі в першому турі основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА-2025/26.
Баварія — Челсі 3:1 Відео голів та огляд матчу 17.09.2025
Тепер на рахунку 32-річного гравця 42 голи та 11 асистів у 58-ми протистояннях головного єврокубка. За даними OptaJoe, таким чином він перевершив показники Девіда Бекхема (107, 16+36) й став лідером серед англійців за кількістю результативних дій у ЛЧ.
Кейн поповнив склад клубу з Мюнхена в серпні 2023 року (лондонський Тоттенгем отримав за бомбардира 95 млн євро). Загалом Гаррі відзначився 95-ма голами й 29-ма асистами в 102-х матчах за "ротен" у всіх турнірах. Його контракт із Баварією розраховано до кінця червня 2027 року. .
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Мануель Ноєр став найстаршим гравцем в історії Баварії у Лізі чемпіонів.