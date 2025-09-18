Атлетік Більбао
0
Арсенал
2
16 вересня
19:45
ПСВ
1
Юніон Сент-Жилуаз
3
16 вересня
19:45
Реал Мадрид
2
Марсель
1
16 вересня
22:00
Бенфіка
2
Карабах
3
16 вересня
22:00
Ювентус
4
Боруссія Дортмунд
4
16 вересня
22:00
Тоттенгем
1
Вільярреал
0
16 вересня
22:00
Славія Прага
2
Буде/Глімт
2
17 вересня
19:45
Олімпіакос
0
Пафос
0
17 вересня
19:45
Ліверпуль
3
Атлетіко Мадрид
2
17 вересня
22:00
Баварія
3
Челсі
1
17 вересня
22:00
Аякс
0
Інтер
2
17 вересня
22:00
ПСЖ
4
Аталанта
0
17 вересня
22:00
Брюгге
3
Монако
0
18 вересня
19:45
Копенгаген
1
Баєр Леверкузен
0
18 вересня
19:45
Спортінг Лісабон
-
Кайрат
-
18 вересня
22:00
Манчестер Сіті
-
Наполі
-
18 вересня
22:00
Ньюкасл Юнайтед
-
Барселона
-
18 вересня
22:00
Айнтрахт Франкфурт
-
Галатасарай
-
18 вересня
22:00
Кайрат
-
Реал Мадрид
-
30 вересня
19:45
Аталанта
-
Брюгге
-
30 вересня
19:45
Челсі
-
Бенфіка
-
30 вересня
22:00
Галатасарай
-
Ліверпуль
-
30 вересня
22:00
Буде/Глімт
-
Тоттенгем
-
30 вересня
22:00
Марсель
-
Аякс
-
30 вересня
22:00
Інтер
-
Славія Прага
-
30 вересня
22:00
Атлетіко Мадрид
-
Айнтрахт Франкфурт
-
30 вересня
22:00
Пафос
-
Баварія
-
30 вересня
22:00
Карабах
-
Копенгаген
-
01 жовтня
19:45
Юніон Сент-Жилуаз
-
Ньюкасл Юнайтед
-
01 жовтня
19:45
Вільярреал
-
Ювентус
-
01 жовтня
22:00
Баєр Леверкузен
-
ПСВ
-
01 жовтня
22:00
Барселона
-
ПСЖ
-
01 жовтня
22:00
Боруссія Дортмунд
-
Атлетік Більбао
-
01 жовтня
22:00
Арсенал
-
Олімпіакос
-
01 жовтня
22:00
Наполі
-
Спортінг Лісабон
-
01 жовтня
22:00
Монако
-
Манчестер Сіті
-
01 жовтня
22:00

Де Брюйне повертається на Етіхад у стартовому складі Наполі на гру проти Манчестер Сіті

18 вересня 2025

Кевін Де Брюйне, Getty Images

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 1-го туру основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА, у якому зіграють Манчестер Сіті та італійський Наполі.

Англійський Манчестер Сіті та італійський Наполі зіграють на Етіхаді в першому турі Ліги чемпіонів УЄФА.

Хосеп Гвардіола, після перемоги над Манчестер Юнайтед у дербі (3:0), залучив до стартового складу той самий перелік виконавців.

Антоніо Конте, на тлі перемоги над Фіорентиною (3:1), використав із перших хвилин також тих самих гравців.

Манчестер Сіті: Доннарумма — Хусанов, Діаш, Гвардіол, О’Райлі — Сілва, Родрі, Рейндерс — Фоден, Голанд, Доку.

Запасні: Траффорд, Беттінеллі, Аке, Ніко Гонсалес, Савіо, Нунес, Бобб, Мукаса, Льюїс, Мфуні.

Наполі: Мілінкович-Савич — Ді Лоренцо, Беукема, Буонджорно, Спінаццола — Лоботка — Політано, Замбо-Ангісса, Де Брюйне, Мактоміней — Гойлунн.

Запасні: Мерет, Ферранте, Гутьєррес, Жезус, Гілмор, Нерес, Олівера, Ельмас, Вергара, Лукка, Амброзіно, Ланг.

Гра Манчестер Сіті — Наполі почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.

Джерело: Офіційний сайт УЄФА

