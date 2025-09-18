Рафінья, де Йонг та Араухо гратимуть із перших хвилин проти Ньюкасла

Англійський Ньюкасл та каталонська Барселона зіграють на Сент-Джеймс-Парк у першому турі Ліги чемпіонів УЄФА.
Едді Гау, після перемоги над Вулвергемптоном (1:0), залучив до стартового складу Араухо до центру оборони, тоді як де Йонг зіграє в опорній зоні, а Рафінья розташується праворуч в атаці, яку очолить Левандовські.
Ганс-Дітер Флік, на тлі розгрому Валенсії (6:0), використав із перших хвилин Елангу та Гордона до нападу.
Ньюкасл: Поуп — Тріпп’єр, Шер, Берн, Лівраменто — Гімараес, Тоналі, Жоелінтон — Еланга, Гордон, Барнс.
Запасні: Томпсон, Рамсдейл, Голл, Ботман, Тіав, Крафт, Осула, Мерфі, Вольтемаде, Дж. Віллок, Мерфі, Майлі.
Барселона: Ж. Гарсія — Кунде, Араухо, Кубарсі, Мартін — де Йонг, Педрі — Рафінья, Фермін, Рашфорд — Левандовські.
Запасні: Щесни, Кочен, Торрес, Пенья, Крістенсен, Касадо, Ольмо, Берналь, Е. Гарсія, Торрентс, Бардагжі, Фернандес.
Гра Ньюкасл — Барселона почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.