Атлетік Більбао
0
Арсенал
2
16 вересня
19:45
ПСВ
1
Юніон Сент-Жилуаз
3
16 вересня
19:45
Реал Мадрид
2
Марсель
1
16 вересня
22:00
Бенфіка
2
Карабах
3
16 вересня
22:00
Ювентус
4
Боруссія Дортмунд
4
16 вересня
22:00
Тоттенгем
1
Вільярреал
0
16 вересня
22:00
Славія Прага
2
Буде/Глімт
2
17 вересня
19:45
Олімпіакос
0
Пафос
0
17 вересня
19:45
Ліверпуль
3
Атлетіко Мадрид
2
17 вересня
22:00
Баварія
3
Челсі
1
17 вересня
22:00
Аякс
0
Інтер
2
17 вересня
22:00
ПСЖ
4
Аталанта
0
17 вересня
22:00
Брюгге
3
Монако
0
18 вересня
19:45
Копенгаген
1
Баєр Леверкузен
0
18 вересня
19:45
Спортінг Лісабон
-
Кайрат
-
18 вересня
22:00
Манчестер Сіті
-
Наполі
-
18 вересня
22:00
Ньюкасл Юнайтед
-
Барселона
-
18 вересня
22:00
Айнтрахт Франкфурт
-
Галатасарай
-
18 вересня
22:00
Кайрат
-
Реал Мадрид
-
30 вересня
19:45
Аталанта
-
Брюгге
-
30 вересня
19:45
Челсі
-
Бенфіка
-
30 вересня
22:00
Галатасарай
-
Ліверпуль
-
30 вересня
22:00
Буде/Глімт
-
Тоттенгем
-
30 вересня
22:00
Марсель
-
Аякс
-
30 вересня
22:00
Інтер
-
Славія Прага
-
30 вересня
22:00
Атлетіко Мадрид
-
Айнтрахт Франкфурт
-
30 вересня
22:00
Пафос
-
Баварія
-
30 вересня
22:00
Карабах
-
Копенгаген
-
01 жовтня
19:45
Юніон Сент-Жилуаз
-
Ньюкасл Юнайтед
-
01 жовтня
19:45
Вільярреал
-
Ювентус
-
01 жовтня
22:00
Баєр Леверкузен
-
ПСВ
-
01 жовтня
22:00
Барселона
-
ПСЖ
-
01 жовтня
22:00
Боруссія Дортмунд
-
Атлетік Більбао
-
01 жовтня
22:00
Арсенал
-
Олімпіакос
-
01 жовтня
22:00
Наполі
-
Спортінг Лісабон
-
01 жовтня
22:00
Монако
-
Манчестер Сіті
-
01 жовтня
22:00

Рафінья, де Йонг та Араухо гратимуть із перших хвилин проти Ньюкасла

18 вересня 2025

Рафінья Діас, Getty Images

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 1-го туру основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА, у якому зіграють Ньюкасл та каталонська Барселона.

Англійський Ньюкасл та каталонська Барселона зіграють на Сент-Джеймс-Парк у першому турі Ліги чемпіонів УЄФА.

Едді Гау, після перемоги над Вулвергемптоном (1:0), залучив до стартового складу Араухо до центру оборони, тоді як де Йонг зіграє в опорній зоні, а Рафінья розташується праворуч в атаці, яку очолить Левандовські.

Ганс-Дітер Флік, на тлі розгрому Валенсії (6:0), використав із перших хвилин Елангу та Гордона до нападу.

Ньюкасл: Поуп — Тріпп’єр, Шер, Берн, Лівраменто — Гімараес, Тоналі, Жоелінтон — Еланга, Гордон, Барнс.

Запасні: Томпсон, Рамсдейл, Голл, Ботман, Тіав, Крафт, Осула, Мерфі, Вольтемаде, Дж. Віллок, Мерфі, Майлі.

Барселона: Ж. Гарсія — Кунде, Араухо, Кубарсі, Мартін — де Йонг, Педрі — Рафінья, Фермін, Рашфорд — Левандовські.

Запасні: Щесни, Кочен, Торрес, Пенья, Крістенсен, Касадо, Ольмо, Берналь, Е. Гарсія, Торрентс, Бардагжі, Фернандес.

Гра Ньюкасл — Барселона почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.

Джерело: Офіційний сайт УЄФА

команди
статті на тему:
Ньюкасл — Барселона. Анонс і прогноз на матч Ліги чемпіонів 18.09.2025 18 вересня 2025 Ньюкасл — Барселона. Анонс і прогноз на матч Ліги чемпіонів 18.09.2025