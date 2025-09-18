Атлетік Більбао
0
Арсенал
2
16 вересня
19:45
ПСВ
1
Юніон Сент-Жилуаз
3
16 вересня
19:45
Реал Мадрид
2
Марсель
1
16 вересня
22:00
Бенфіка
2
Карабах
3
16 вересня
22:00
Ювентус
4
Боруссія Дортмунд
4
16 вересня
22:00
Тоттенгем
1
Вільярреал
0
16 вересня
22:00
Славія Прага
2
Буде/Глімт
2
17 вересня
19:45
Олімпіакос
0
Пафос
0
17 вересня
19:45
Ліверпуль
3
Атлетіко Мадрид
2
17 вересня
22:00
Баварія
3
Челсі
1
17 вересня
22:00
Аякс
0
Інтер
2
17 вересня
22:00
ПСЖ
4
Аталанта
0
17 вересня
22:00
Брюгге
-
Монако
-
18 вересня
19:45
Копенгаген
-
Баєр Леверкузен
-
18 вересня
19:45
Спортінг Лісабон
-
Кайрат
-
18 вересня
22:00
Манчестер Сіті
-
Наполі
-
18 вересня
22:00
Ньюкасл Юнайтед
-
Барселона
-
18 вересня
22:00
Айнтрахт Франкфурт
-
Галатасарай
-
18 вересня
22:00
Кайрат
-
Реал Мадрид
-
30 вересня
19:45
Аталанта
-
Брюгге
-
30 вересня
19:45
Челсі
-
Бенфіка
-
30 вересня
22:00
Галатасарай
-
Ліверпуль
-
30 вересня
22:00
Буде/Глімт
-
Тоттенгем
-
30 вересня
22:00
Марсель
-
Аякс
-
30 вересня
22:00
Інтер
-
Славія Прага
-
30 вересня
22:00
Атлетіко Мадрид
-
Айнтрахт Франкфурт
-
30 вересня
22:00
Пафос
-
Баварія
-
30 вересня
22:00
Карабах
-
Копенгаген
-
01 жовтня
19:45
Юніон Сент-Жилуаз
-
Ньюкасл Юнайтед
-
01 жовтня
19:45
Вільярреал
-
Ювентус
-
01 жовтня
22:00
Баєр Леверкузен
-
ПСВ
-
01 жовтня
22:00
Барселона
-
ПСЖ
-
01 жовтня
22:00
Боруссія Дортмунд
-
Атлетік Більбао
-
01 жовтня
22:00
Арсенал
-
Олімпіакос
-
01 жовтня
22:00
Наполі
-
Спортінг Лісабон
-
01 жовтня
22:00
Монако
-
Манчестер Сіті
-
01 жовтня
22:00

Палмер після матчу з Баварією: Ми грали на рівних

18 вересня 2025

Коул Палмер, getty images

Півзахисник Челсі заявив, що клуб продемонстрував потенціал у Лізі чемпіонів.

Півзахисник лондонського Челсі Коул Палмер прокоментував поразку своєї команди у матчі першого туру групового етапу Ліги чемпіонів проти мюнхенської Баварії. На виїзді "лондонці" поступилися з рахунком 1:3, а сам Палмер відзначився єдиним голом англійців.

Футболіст зазначив, що результат не відображає реальної картини гри:

"Чесно кажучи, мені здається, що ми заслуговували на більше. Ми добре розпочали і, я думаю, мали ранні моменти, щоб забити, але, коли робиш помилки на найвищому рівні, важко повернутися в гру".

На думку Пальмера, Челсі не вистачило концентрації у ключових епізодах, проте команда продемонструвала, що здатна грати проти топ-суперників:

"Була певна нестача концентрації і ми не завжди правильно керували моментами, але, мені здається, ми показали, що можемо грати проти однієї з найкращих команд турніру. Я вважаю, що ми заслуговували на більше".

Гравець також згадав настанову головного тренера перед матчем та наголосив, що, попри результат, команда продовжить боротися:

"Тренер перед грою сказав, що знає – ми можемо грати на рівних з будь-ким, і я думаю, що ми це показали. Це гарна навчальна ситуація на сьогодні, і повернення до Ліги чемпіонів дає приємні емоції. Тепер нам потрібно лише рухатися далі".

На завершення Палмер додав:

"Ми тут не заради навчання. Мені здається, що з Баварією ми показали, що можемо конкурувати, і ми хочемо зробити все можливе, щоб досягти найкращого результату".

У другому турі групового етапу Ліги чемпіонів Челсі зіграє проти Бенфіки.

Джерело: ФК Челсі

