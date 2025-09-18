Палмер після матчу з Баварією: Ми грали на рівних

Півзахисник Челсі заявив, що клуб продемонстрував потенціал у Лізі чемпіонів.

Півзахисник лондонського Челсі Коул Палмер прокоментував поразку своєї команди у матчі першого туру групового етапу Ліги чемпіонів проти мюнхенської Баварії. На виїзді "лондонці" поступилися з рахунком 1:3, а сам Палмер відзначився єдиним голом англійців.

Футболіст зазначив, що результат не відображає реальної картини гри:

"Чесно кажучи, мені здається, що ми заслуговували на більше. Ми добре розпочали і, я думаю, мали ранні моменти, щоб забити, але, коли робиш помилки на найвищому рівні, важко повернутися в гру".

На думку Пальмера, Челсі не вистачило концентрації у ключових епізодах, проте команда продемонструвала, що здатна грати проти топ-суперників:

"Була певна нестача концентрації і ми не завжди правильно керували моментами, але, мені здається, ми показали, що можемо грати проти однієї з найкращих команд турніру. Я вважаю, що ми заслуговували на більше".

Гравець також згадав настанову головного тренера перед матчем та наголосив, що, попри результат, команда продовжить боротися:

"Тренер перед грою сказав, що знає – ми можемо грати на рівних з будь-ким, і я думаю, що ми це показали. Це гарна навчальна ситуація на сьогодні, і повернення до Ліги чемпіонів дає приємні емоції. Тепер нам потрібно лише рухатися далі".

На завершення Палмер додав:

"Ми тут не заради навчання. Мені здається, що з Баварією ми показали, що можемо конкурувати, і ми хочемо зробити все можливе, щоб досягти найкращого результату".

У другому турі групового етапу Ліги чемпіонів Челсі зіграє проти Бенфіки.