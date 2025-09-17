Влахович: Я спробую ускладнити тренеру життя

Форвард туринців прокоментував нічию проти Боруссії Д.

Туринський Ювентус напередодні зіграв унічию проти дортмундської Боруссії на власному полі (4:4).

Після завершення поєдинку нападник "зебр" Душан Влахович прокоментував виступ власної команди.

"Починати гру з лави для запасних? Це вирішувати тренеру. Я щодня наполегливо тренуюсь і роблю те, що він від мене вимагає. Немає великої різниці, чи я вийду в стартовому складі, чи пізніше. Я не знаю, що краще; я завжди грав у стартовому складі і думаю, що забив достатньо голів.

У нашій ситуації тренер має сильно змінювати склад. Із п'ятьма замінами стало все інакше — немає ні стартових, ані запасних гравців. Я не думаю про це, а натомість намагаюсь завжди залишатися зосередженим і допомагати команді.

Усім подобається грати в стартовому складі, але я поважаю рішення і спробую ускладнити життя тренеру.

Суперечки? Я сприймаю всю цю ситуацію без гніву, але це був нелегкий період. Було сказано багато речей про мене, 99% із яких неправдиві. Для людей нормально руйнувати когось зовні, але я знайшов у собі певну силу.

Я ніколи не був задоволений своєю грою сьогодні я забив два голи та віддав одну результативну передачу, але я хотів зробити більше. Я граю в чудовій команді, у одному з найкращих клубів усіх часів.

Коли нападник не забиває, це нормально, що його критикують. Коли я був молодшим, я був трохи більше цим засмучений. Я думаю, що мені ще є куди вдосконалюватись, і я сподіваюсь зробити це, працюючи старанніше, аніж будь-хто інший, щодня", — заявив сербський виконавець.

Наступний матч Ліги чемпіонів УЄФА туринський Ювентус проведе в гостях у іспанського Вільярреала.