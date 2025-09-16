Ювентус із 2+1 Влаховича видав божевільний камбек проти Боруссії Д

Команда Ігора Тудора поступалась у два м'ячі в компенсований час, але не програла.

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.



Ювентус — Боруссія Д 4:4

Голи: Їлдиз, 63, Влахович, 67, 90+4, Келлі, 90+6 — Адеємі, 52, Нмеча, 65, Коуту, 74, Бенсебаїні, 86



Ювентус: Ді Грегоріо — Калулу, Бремер, Келлі — Маккенні (Жуан Маріу, 59), Копмейнерс (Локателлі, 69), К. Тюрам, Камб’язо — Девід (Влахович, 60), Їлдиз (Жегрова, 87) — Опенда (Аджич, 69).



Боруссія Д: Кобель — Р'єрсон, Антон, Бенсебаїні — Коуту, Забітцер, Нмеча (Беллінгем, 71), Свенссон — Баєр (Брандт, 71), Адеємі — Гірассі (Гросс, 90+1).



Попередження: Антон



Джерело: Football.ua