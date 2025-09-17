Ювентус — Боруссія Д 4:4 Відео голів та огляд матчу 16.09.2025

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги чемпіонів, що відбувся 16 вересня 2025 року.

Туринський Ювентус відкрив для себе основний раунд Ліги чемпіонів УЄФА вибуховою домашньою нічиєю проти дортмундської Боруссії — 4:4.

Повірити в те, що в цьому матчі взагалі будуть забиті м’ячі, було дуже важко за підсумками прісного першого тайму.

Однак протистояння розкрилось на повну після швидкого гола гостей одразу поперерві.

Далі команди влаштували обмін голами посеред другого тайму впродовж чотирьох хвилин, за підсумком якого "зебри" відновили рівновагу.

Але не надовго — "джмелі" забили двічі наприкінці матчу й, як тоді здавалось, звели його до власної перемоги.

Проте у Юве знайшовся рятівник у особі Душана Влаховича, який уже в компенсований час примудрився й самотужки забити, і асистувати захиснику Келлі в схожих ситуаціях.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Ювентус — Боруссія Д в основному раунді Ліги чемпіонів-2025/26:

Ювентус — Боруссія Д 4:4

Голи: Їлдиз, 63, Влахович, 67, 90+4, Келлі, 90+6 — Адеємі, 52, Нмеча, 65, Коуту, 74, Бенсебаїні, 86

Ювентус: Ді Грегоріо — Калулу, Бремер, Келлі — Маккенні (Жуан Маріу, 59), Копмейнерс (Локателлі, 69), К. Тюрам, Камб’язо — Девід (Влахович, 60), Їлдиз (Жегрова, 87) — Опенда (Аджич, 69).

Боруссія Д: Кобель — Р'єрсон, Антон, Бенсебаїні — Коуту, Забітцер, Нмеча (Беллінгем, 71), Свенссон — Баєр (Брандт, 71), Адеємі — Гірассі (Гросс, 90+1).

Попередження: Антон