Тудор: Мені вже набридли такі матчі

Керманич туринців прокоментував нічию проти Боруссії Д.

Напередодні туринський Ювентус зіграв унічию проти дортмундської Боруссії на власному полі (4:4).

Ювентус — Боруссія Д 4:4 Відео голів та огляд матчу 16.09.2025

Після завершення поєдинку головний тренер "зебр" Ігор Тудор прокоментував виступ власної команди.

"Ми пропускаємо забагато голів, але хоча б принаймні ми також багато забиваємо. Проте далі ми не можемо так продовжувати.

У другому таймі було важко підтримувати рівень енергії через три дні після неймовірно важкого матчу, тоді як Боруссія Дортмунд, як було зрозуміло, провела справді легку гру на вихідних.

У моєї команди сьогодні був великий дух, і ті, хто вийшов із лави для запасних, знову зробили велику різницю, як вони робили в усіх чотирьох матчах цього сезону до цього. Боруссія Дортмунд має чудові індивідуальні таланти в усіх аспектах, у нас було кілька проблем із втратою інтенсивності, але ми були небезпечні щоразу, коли атакували.

Ми пропустили занадто дешеві голи, це були ситуації, яких можна було уникнути. Зрештою, індивідуальні якості є вирішальними у футболі, як-от гол Кенана Їлдиза, який прийшов нізвідки.

Я щиро думаю, що ми б не могли зробити більше сьогодні ввечері, тому я задоволений і цим результатом.

Я сказав перед початком матчу, що коли граєш кожні три дні і маєш п'ять замін, то в тебе немає гравців стартового складу, кожен важливий. Ігри, як правило, вирішуються на останніх хвилинах, тому запасні стають вирішальними.

Це не просто кліше, усі чотири гри замінювались після замін. Проблема полягала в тому, що в суботу ми грали той епічний матч проти Інтера, а сьогодні — грали цей, тож були гравці, які були виснажені. Кенан після гри був білим як простирадло, бідолаха, Кефрен теж був виснажений.

Я нічого не міг зробити на тренуваннях із такою невеликою перервою між іграми, але таким є наш розклад. На даний момент це був максимум, що ми могли зробити.

Якщо між іграми чотири дні, це легше, але коли їх три, то потрібно чергувати гравців. Душан зіграв попередній матч правильно, а сьогодні грали Опенда та Девід — вони обидва важливі гравці для нас. Коли є п'ять замін, тренеру стає важче, іноді ти все правильно робиш, а іноді ні.

Ось чому я постійно кажу гравцям, що вони всі залучені, і всі вони можуть стати вирішальними, незалежно від того, чи починають вони матч у старті чи ні.

Командний дух і бажання наполегливо працювати — це відправна точка, на якій потрібно будувати, а деталі вже додаються до цього.

Нам не вистачало Консейсана, який є важливим гравцем для цієї системи, а Камб’язо не грав три тижні і йому бракувало фізичної форми. Бремер також повертався після тривалої перерви, тому ми маємо оцінити всі ці речі", — заявив хорватський фахівець.

Наступний матч Ліги чемпіонів УЄФА туринський Ювентус проведе в гостях у іспанського Вільярреала.