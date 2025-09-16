Тудор: Грати у Лізі чемпіонів — велика честь для гравців та мене

Наставник "старої синьйори" поділився своїми думками перед грою з "джмелями".

Головний тренер Ювентуса Ігор Тудор прокоментував майбутній матч стартового туру основного етапу Ліги чемпіонів проти дортмундської Боруссії.

"Боруссія Д — це чудова команда, не тільки в Німеччині, а й на міжнародному рівні. Цей матч пройде на нашому домашньому полі, і ми з нетерпінням чекаємо на початок цього чудового турніру.

Як далеко ми можемо зайти у ЛЧ? Ми зараз про це точно не думаємо. Нам потрібно зосередитись на наступному матчі – матчі проти суперника найвищого класу. У Лізі чемпіонів кожен матч важкий, адже ти граєш проти найкращих команд Європи. Грати у цьому турнірі – велика честь для гравців та мене.

Ювентус процвітає в усіх відношеннях. У нас гарні стосунки всередині колективу. Мені доводиться приймати рішення і це непросте завдання, але мені пощастило, тому що я треную хороших, серйозних та цілеспрямованих хлопців. Головне – перемагати, тому ми виходимо на поле заради блага команди.

У минулому матчі з Інтером у мене склалося двояке враження: ми грали проти найсильнішої команди Серії А за складом, а потім перемогли, не розкривши весь свій потенціал. Цей другий аспект повинен змусити нас задуматися про нашу справжню цінність і про те, в чому ми могли і повинні були досягти більшого. Крім того, через різні причини нам не вистачало деяких ключових гравців", — наводить слова Тудора прес-служба клубу.

Нагадаємо, матч Ювентус – Боруссія Д відбудеться сьогодні, 16 вересня, о 22:00.