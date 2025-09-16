Ювентус — Боруссія Дортмунд. Анонс і прогноз на матч Ліги чемпіонів 16.09.2025

Football.ua представляє прев’ю матчу першого туру Ліги чемпіонів, який пройде 15 вересня та розпочнеться о 22:00.

У вівторок Турин знову дихатиме атмосферою великого єврокубкового вечора — на Альянц Стедіум Ювентус прийматиме Боруссію Дортмунд у матчі першого туру Ліги чемпіонів. Обидві команди повертаються в головний турнір континенту після непростих сезонів і кадрових змін, тож стартова перемога — не лише крок до плей-оф, а й перевірка нової якості.

ЮВЕНТУС — БОРУССІЯ ДОРТМУНД

ВІВТОРОК, 16 ВЕРЕСНЯ, 22:00▪️АЛЬЯНЦ, ТУРИН▪️ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ФРАНСУА ЛЕТЕКСЬЄ (ФРАНЦІЯ)▪️ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ — MEGOGO

Ювентус повертається в Лігу чемпіонів після сезону відновлення та кадрової перебудови. Минулорічна драматична боротьба за четверту сходинку в Серії А завершилася на користь туринців, що дало змогу стартувати у головному єврокубку.

Ігор Тудор, який прийняв команду наприкінці минулого сезону, вже встиг здобути прихильність уболівальників: три перемоги поспіль на старті чемпіонату Італії — включаючи яскраве 4:3 над Інтером — створюють позитивне тло перед єврокубковим стартом.

Боруссія Дортмунд — суперник із глибокою історією протистоянь проти Юве. Німці теж фінішували четвертими у своїй національній першості, змінили тренера, і під керівництвом Ніко Ковача поки демонструють нестабільну гру: драматична нічия 3:3 із Санкт-Паулі змінилася двома "сухими" перемогами над Уніоном (3:0) та Хайденхаймом (2:0).

Туринці мають історичну перевагу: в офіційних єврокубкових матчах між цими командами було 9 офіційних зустрічей — 6 перемог Ювентуса проти лише 2 у Дортмунда. Востаннє команди зустрічалися в плейоф ЛЧ у 2015-му — тоді б'янконері двічі перемогли: 2:1 та 3:0.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Ігор Тудор, головний тренер Ювентуса:

"Нам потрібно зберегти ту ж енергію, яку ми показали у матчі з Інтером. Боруссія — це досвідчена команда, але ми граємо вдома і хочемо гідно розпочати цей євросезон. У нас є глибина складу, і я радий поверненню Камб'язо — він може зіграти ключову роль на фланзі".

Ніко Ковач, головний тренер Боруссії Дортмунд:

"Ми знаємо, що буде важко в Турині, але команда вже показала характер. Повернення Шлоттербека дає нам надію на кращу організацію оборони. Якщо зіграємо щільно та агресивно — можемо поборотися за результат".

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

ЮВЕНТУС: Ді Грегоріо — Келлі, Бремер, Гатті — Камб'ясо, Локателлі, Копмайнерс, Калюлю — Їлдіз, Тюрам — Девід.

БОРУССІЯ ДОРТМУНД: Кобель — Ріерсон, Антон, Бенсебаїні, Коуту — Забітцер, Свенссон, Нмеча — Адеємі, Байєр — Гірассі.

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

ПОТОЧНА ФОРМА

прогноз 2:1