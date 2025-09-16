Ковач — про матч із Ювентусом: У футболістів Боруссії різні козирні карти, це чудовий знак

16 вересня 2025

Ніко Ковач, getty images

Тренер дортмундців поділився очікуваннями перед поєдинком.

Головний тренер дортмундської Боруссії Ніко Ковач висловив сподівання щодо матчу 1-го туру Ліги чемпіонів проти Ювентуса.

"У нас дуже хороша команда. Коли всі здорові, склад виглядає дуже збалансовано. Важливо, що є конкуренція, а в різних гравців є свої сильні сторони — це чудовий знак! Треба знайти баланс між фізичною міцністю, креативністю та біговою роботою. Якщо нам це вдасться, шанси на успіх будуть високими", — зазначив Ковач на прес-конференції.

Він також визнав перевагу суперника на домашньому полі. "Ми граємо на виїзді, для Юве це плюс. У міжсезонні ми зустрічалися з туринцями в товариському матчі в Дортмунді й могли оцінити клас цієї команди. Треба викластися на максимум і віддати боротьбі всі сили. Хочемо показати свої найкращі якості та здобути результат", — додав тренер.

Гра Ювентус — Боруссія відбудеться 16 вересня, початок о 22:00.

Джерело: Офіційний сайт УЄФА

