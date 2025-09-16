Ковач — про матч із Ювентусом: У футболістів Боруссії різні козирні карти, це чудовий знак

Тренер дортмундців поділився очікуваннями перед поєдинком.

Головний тренер дортмундської Боруссії Ніко Ковач висловив сподівання щодо матчу 1-го туру Ліги чемпіонів проти Ювентуса.

"У нас дуже хороша команда. Коли всі здорові, склад виглядає дуже збалансовано. Важливо, що є конкуренція, а в різних гравців є свої сильні сторони — це чудовий знак! Треба знайти баланс між фізичною міцністю, креативністю та біговою роботою. Якщо нам це вдасться, шанси на успіх будуть високими", — зазначив Ковач на прес-конференції.

Він також визнав перевагу суперника на домашньому полі. "Ми граємо на виїзді, для Юве це плюс. У міжсезонні ми зустрічалися з туринцями в товариському матчі в Дортмунді й могли оцінити клас цієї команди. Треба викластися на максимум і віддати боротьбі всі сили. Хочемо показати свої найкращі якості та здобути результат", — додав тренер.

Гра Ювентус — Боруссія відбудеться 16 вересня, початок о 22:00.