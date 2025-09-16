Локателлі розкрив секрет сильних сторін Ювентуса

Півзахисник поділився настроєм перед матчем Ліги чемпіонів.

Півзахисник Ювентуса Мануель Локателлі напередодні матчу 1-го туру Ліги чемпіонів проти дортмундської Боруссії розповів про сильні сторони туринців.

"Готуємося до гри з великим ентузіазмом. Після суботньої гри настрій позитивний. У нас усе гаразд, ми впевнені в собі. Нас чекає найпрекрасніший турнір у світі", — сказав Локателлі на прес-конференції.

Він підкреслив важливість успішного старту перед власними вболівальниками. "Важливо добре почати і вдало зіграти перед нашими фанатами. Для цього треба найкраще підготуватися. Коли ми почуємо гімн Ліги чемпіонів, він поверне старі емоції — усе буде як уперше. Наш секрет — у згуртованості, ми хочемо працювати як команда", — додав гравець.

Гра Ювентус — Боруссія відбудеться 16 вересня в Турині, початок о 22:00.