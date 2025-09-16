Артета: Ми достатньо сильні, щоб у вдалий день змагатися з ким завгодно

Тренер Арсеналу поділився очікуваннями перед стартом у Лізі чемпіонів проти Атлетіка.

Головний тренер Арсеналу Мікель Артета оцінив перспективи своєї команди напередодні матчу Ліги чемпіонів проти Атлетіка.

"Розуміємо, що попереду дуже довгий шлях в ЛЧ. Треба максимально використати шанс здобути перемогу. Ми достатньо сильні, щоб у вдалий день змагатися з ким завгодно.

Потрібно, щоб зійшлися два фактори: необхідно постаратися уникнути травм і реалізовувати свої моменти, коли вони з’являються.

У півфіналі нам не пощастило, ми могли пройти далі. Ми винесли з цього багато уроків. Мова не лише про наші почуття, а й про очікування — ми віримо, що здатні пройти весь шлях до кінця. Минулого сезону ми грали дуже стабільно", — зазначив Артета.

Матч Атлетік — Арсенал відбудеться 16 вересня, початок о 19:45. Онлайн-трансляція — на Football.ua.